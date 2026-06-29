Ook voor 2026 staat er weer een nieuw groots iPhone-event gepland. En dit jaar wordt het spannender dan ooit, met een geheel nieuw soort iPhone. Maar wanneer is het iPhone-event van 2026 eigenlijk?

Ieder jaar is september voor Apple vaste prik: de aankondiging van de nieuwe iPhone. Maar dit jaar wordt alles toch een beetje anders. Zo komt er geen gewone iPhone 18, want de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden vergezeld door iets heel nieuws: de eerste opvouwbare iPhone. Althans, dat zijn de hardnekkige geruchten die al maanden rond gaan. Nu wordt er ook al gespeculeerd over de datum van het iPhone-event van 2026. Wij hebben alles voor je op een rij gezet.

Wanneer is het iPhone 18 event?

Tijdens een van tevoren opgenomen presentatie, onthult Apple de nieuwe iPhones altijd in de eerste of tweede week van september. Meestal wordt de presentatie gehouden op de eerste dinsdag of woensdag na Labour Day in de VS. Labour Day is in de VS altijd op de eerste maandag van september, dus in 2026 is dat op 7 september. Dat betekent automatisch dat er twee data voor het iPhone-event van 2026 de meest logische opties zijn: dinsdag 8 september 2026 of woensdag 9 september 2026.

Woensdag 9 september zou een logische datum zijn, zodat Apple de uitgenodigde journalisten tijd genoeg geeft om naar het hoofdkantoor te reizen, rekening houdend met Labour Day. Labour Day is in de VS een nationale vrije dag, dus het is mogelijk wat krap om de dag daarna meteen een event te houden.

Hierbij nog een overzicht van de data van iPhone-events van de afgelopen jaren:

2025: dinsdag 9 september 2025

2024: maandag 9 september 2024

2023: dinsdag 12 september 2023

2022: woensdag 7 september 2022

2021: dinsdag 14 september 2021

Mark Gurman van Bloomberg zegt in zijn nieuwsbrief ook dat hij verwacht dat Apple het iPhone-event van 2026 op een van deze twee data organiseert. Dat betekent dat de nieuwe iPhones, Apple Watch-modellen en andere overige nieuwe producten die Apple daar gaat onthullen, waarschijnlijk vanaf 18 september 2026 verkrijgbaar zijn. Zie voor meer hierover ons artikel over de mogelijke datum van de iPhone 18 Pro.

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Pre-orders op zaterdag?

Maar als het event inderdaad op dinsdag 8 of woensdag 9 september gehouden wordt, betekent het dat normaal gesproken de pre-orders van de nieuwe iPhones starten op vrijdag 11 september. Maar: Apple probeert 11 september doorgaans te vermijden als datum voor belangrijke iPhone-aankondigingen of -releases.

De laatste keer dat 11 september op een vrijdag viel én de iPhone-aankondiging in de dagen daarvoor gedaan was, was in 2015. Toen kondigde Apple op woensdag 9 september 2015 de iPhone 6s aan en werd de pre-order verplaatst naar zaterdag 12 september. Aangezien september in 2026 exact hetzelfde valt als in 2015, zou Apple zomaar dezelfde planning kunnen volgen.

De planning is dan als volgt:

Datum iPhone-event 2026: dinsdag 8 of woensdag 9 september 2026

Pre-order iPhone 18 Pro en iPhone Fold: vrijdag 11 of zaterdag 12 september 2026

Release: vrijdag 18 september 2026

Overigens wordt het iPhone-event van 2026 om meerdere redenen bijzonder. Naast de volledig nieuwe iPhone Fold/iPhone Ultra, is dit ook het eerste event met John Ternus als nieuwe Apple CEO. Hij neemt op 1 september 2026 officieel de taken over van Tim Cook.

Alternatieve planning: alles een weekje later

Apple zou ook nog een alternatieve planning kunnen kiezen door alles een week later te doen, hoewel daar niet per se redenen voor zijn. In dat geval zou het iPhone-event van 2026 op dinsdag 15 september gehouden kunnen worden, met de pre-orders op vrijdag 18 september. De release is in dat geval op vrijdag 25 september 2026. Maar Apple heeft nog nooit zo laat in september een nieuwe iPhone uitgebracht.

De laatste vrijdag in september dat Apple ooit een iPhone uitbracht, was in 2021 met de iPhone 13 Pro op vrijdag 24 september. Toen had Apple nog een volledige week om de verkopen mee te pakken, zodat ze meetellen voor de financiële resultaten van dat lopende kwartaal. Dat financiële kwartaal loopt ieder jaar tot en met 30 september. Om die reden is Apple’s planning altijd zorgvuldig uitgekozen en dat maakt de week van 14 september een iets minder logische optie, omdat Apple dan maar zes dagen aan verkopen mee kan rekenen.

Dit is wanneer er duidelijkheid komt

Eind augustus verwachten we dat er een einde komt aan al deze speculatie, want dan zal Apple de uitnodiging voor het iPhone-event de deur uit doen. Doorgaans verstuurt Apple twee weken voor de datum van het iPhone-event de uitnodiging en weten we ook definitief op welke dag de presentatie gehouden wordt. Vorig jaar werd de datum voor het iPhone-event op 26 augustus verstuurd, dus verwacht ook dit jaar rond die datum het verlossende woord.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

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