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iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Gerucht: ‘iPhone Ultra is pas weken na onthulling te bestellen’

Nieuws Geruchten iDevices 1 reactie
Volgens een een bekende bron is de iPhone Ultra niet direct na de onthulling te pre-orderen. Apple zou daarmee dezelfde strategie volgen als destijds bij de iPhone X.
Sasha Koevoets -

Later dit jaar wordt de eerste opvouwbare iPhone van Apple verwacht, die voorlopig bekendstaat als de iPhone Ultra of iPhone Fold. Er verschijnen steeds meer details over het nieuwe toestel. Volgens analist Ming-Chi Kuo kiest Apple voor een opvallende aanpak. De opvouwbare iPhone zou namelijk pas weken na de onthulling te bestellen zijn.

iPhone Ultra krijgt latere pre-order

Apple zou de iPhone Ultra dit najaar tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aankondigen. Opvallend is dat je dit opvouwbare toestel waarschijnlijk niet meteen kunt bestellen. Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple vanwege productie-uitdagingen dezelfde strategie hanteert als bij de iPhone X in 2017.

Toen presenteerde Apple in september de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X tegelijkertijd, maar de release verschilde flink: de iPhone 8-modellen waren drie dagen later (zoals gebruikelijk) al te pre-orderen, terwijl je op de iPhone X zes weken moest wachten. De pre-order begon pas in oktober, met een daadwerkelijke release begin november. Volgens Kuo volgt Apple dit scenario nu opnieuw. Ook bij de iPhone 12 liep de release trouwens vertraging op – al kwam dat destijds door het coronavirus.

Concreet betekent dit dat je de iPhone Ultra pas op zijn vroegst in oktober kunt bestellen. Ook doet Kuo een prijsvoorspelling: de opvouwbare iPhone gaat tussen de 2.300 en 2.500 dollar kosten. Omgerekend naar euro’s wordt dat vermoedelijk nog een tandje duurder.

Er waren eerder al geruchten over de release van de iPhone Fold en dat deze mogelijk wat later komt dan de rest. Maar over de exacte timing kwamen wel tegengestelde berichten. Zo beweerde Nikkei dat de release pas in november of december zou zijn, terwijl Mark Gurman van Bloomberg er vanuit ging dat de release niet veel later komt dan de iPhone 18 Pro-modellen.

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De release van de iPhone Fold is mogelijk wat later dan je van andere iPhones gewend bent. Maar over de aankondiging van de eerste opvouwbare iPhone is wel goed nieuws te melden.

iPhone Ultra krijgt een beperkte oplage

Apple zou in 2026 slechts 7 tot 8 miljoen exemplaren van de iPhone Ultra produceren. Ter vergelijking: van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max samen rekent Kuo op een productie van 20 tot 22 miljoen toestellen. Door die beperkte beschikbaarheid verwacht hij dat de iPhone Ultra snel uitverkocht raakt. Bovendien kunnen levertijden oplopen tot vier à zes weken of zelfs langer. Alles wat wij tot nu toe weten over de iPhone Ultra lees je in ons overzicht.

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iPhone Fold/iPhone Ultra: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit

De iPhone Fold, ook wel bekend als de iPhone Ultra, wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak zijn dit de namen die we voor Apple’s opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.
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iPhone Fold

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/
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