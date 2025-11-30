iPhone 16 review: achterkant in ultramarijn

iPhone 17 tijdens Black Friday niet in de aanbieding maar iPhone 16 wél

Tijdens Black Friday profiteer je van flinke kortingen op allerlei smartphones, zoals de iPhone 16. Dit is daarom hét moment om deze met voordeel in huis te halen.
Jane van Brakel -

iPhone 16: nu maar liefst €376,- goedkoper

De iPhone 16 heeft een adviesprijs vanaf €869,-, maar tijdens Black Friday profiteer je van flinke prijsverlagingen. Vooral in combinatie met een abonnement bij winkels als Mobiel.nl of Belsimpel kun je honderden euro’s besparen ten opzichte van een los toestel, zeker als je kiest voor een bundel met onbeperkt internet.

Bekijk de iPhone 16 met abonnement bij webshops: kortingen tot €376,-

De beste deal voor de iPhone 16 vind je bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. Hier betaal je slechts €343,- voor het toestel, wat je een flinke besparing van €376,- oplevert vergeleken met de losse toestelprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan kost het toestel €399,-. Dat betekent een voordeel van €320,- ten opzichte van een los toestel.

Ga je voor KPN bij Belsimpel, dan betaal je voor dezelfde iPhone 16 met Unlimited-abonnement €672,-. Dit scheelt je nog altijd €47,- ten opzichte van een los toestel. Door het toestel te combineren met een Unlimited-abonnement bij een van deze providers kun je dus flink besparen.

Bekijk het toestel bij Odido via Belsimpel: €376,- toestelkorting

Bekijk het toestel bij Vodafone via Belsimpel: €320,- toestelkorting

Bekijk het toestel bij KPN via Belsimpel: €47,- toestelkorting

Bekijk de iPhone 16 bij providers: kortingen tot €95,-

Wil je liever de iPhone 16 direct bij je provider bestellen? Dat is heel eenvoudig. Bij Vodafone betaal je nu €95,- minder dan de losse toestelsprijs, waardoor je het toestel voor slechts €624,- in huis haalt.

Bij Odido ligt de prijs op €684,- voor het toestel, wat je een voordeel van €35,- oplevert. Ook bij KPN kun je de iPhone 16 bestellen voor €696,-, waardoor je €23,- bespaart in vergelijking met een los toestel. Zo haal je de nieuwste iPhone 16 voordelig in huis via je eigen vertrouwde provider.

Bekijk het toestel bij Vodafone: €95,- toestelkorting

Bekijk het toestel bij Odido: €35,- toestelkorting

Bekijk het toestel bij KPN: €23,- toestelkorting

iPhone 16 los toestel: kortingen tot €20,-

Bol logo

Bekijk het toestel bij Bol: al vanaf €749,-

Amazon logo

Bekijk het toestel bij Amazon: al vanaf €746,-

Bekijk het toestel bij MediaMarkt: al vanaf €799,-

Bekijk het toestel bij Coolblue: al vanaf €799,-

Dit wil je weten over de iPhone 16

De iPhone 16 komt met een mooi 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display dat tot 2000 nits helderheid haalt, ideaal voor duidelijk zicht in direct zonlicht. Dankzij de krachtige A18-processor en 8GB RAM draait alles vloeiend, van games en meerdere apps tegelijk tot Apple Intelligence. Het design is robuust met aluminium zijkanten, krasbestendig Ceramic Shield en IP68-waterdichtheid. Opslag kies je zelf, je hebt de keuze uit: 128GB, 256GB of 512GB.

De iPhone 16 maakt indruk met een 48MP hoofdcamera en een 12MP groothoeklens, goed voor scherpe foto’s, 4K-video’s, 2x zoom en mooie close-ups. Ook aan de voorkant zit een 12MP camera voor Face ID en selfies. De batterij van 3561 mAh gaat tot 22 uur mee bij video’s kijken en laad je snel op via USB-C of MagSafe. Verder heeft het toestel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G en dual eSIM. Je kunt kiezen uit stijlvolle kleuren zoals zwart, wit, roze, groen en ultramarine.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

iPhone 16

De iPhone 16 is het standaardmodel van 2024. Deze opvolger van de iPhone 15 heeft een actieknop en nieuwe Camera Control-knop (Cameraregelaar) voor het snel starten van de camera en maken van foto's en video's. De iPhone 16 ondersteunt sneller draadloos opladen via MagSafe, verbeterde ultragroothoekcamera met macromodus, langere batterijduur en meer. Alles over het kopen van een losse iPhone 16 of een iPhone 16 met abonnement lees je op onze site. De iPhone 16 prijzen beginnen bij €969,-.

iPhone 16 kleuren

Ook interessant

iPhone 16 Pro tijdelijk flink in prijs gezakt: tijdens Black Friday €211,- goedkoper

Deals
29-11-2025

HBO Max, SkyShowtime en meer stream je tijdelijk voor de helft van de prijs

Deals
28-11-2025
Apple Store Black Friday 2025

Apple Store Shopping Event 2025 van start: bij deze producten krijg je een Apple-cadeaukaart

Deals
28-11-2025

Black Friday voor Apple en smart home: het complete overzicht

Deals
28-11-2025
Philips Hue slimme stekker

Met dit Philips Hue-combipack maak je elk smart home compleet (en nu extra voordelig)

Deals
28-11-2025

Dit zijn de scherpste aanbiedingen tijdens Black Friday voor de iPhone 17

Deals
26-11-2025