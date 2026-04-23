iPhone 18 Pro krijgt mogelijk lelijke designwijziging: zo ziet dat eruit

De iPhone 18 Pro lijkt dit jaar een opvallende – en mogelijk minder fraaie – designkeuze te maken. Nieuwe dummy-modellen wijzen op een dikkere, meer uitstekende camera die meteen in het oog springt.

Houd van een strak en subtiel design? Dan hebben we slecht nieuws, want de laatste geruchten duiden erop dat Apple met het camera-design van de iPhone 18 Pro een duidelijk andere richting inslaat. Waar andere fabrikanten juist proberen om camera’s zo vlak mogelijk in de behuizing te verwerken, lijkt Apple juist de andere kant op te bewegen

Dummy’s tonen dikkere camera bij iPhone 18 Pro

Volgens beelden die op X zijn gedeeld door YouTuber Vadim Yuryev (van Max Tech), wordt de camera van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max een stuk prominenter aanwezig. Deze zogeheten dummy-units – vaak gebaseerd op informatie uit de productieketen – laten zien dat zowel het camera-eiland als de lenzen zelf verder uitsteken dan bij de iPhone 17 Pro.

Op vergelijkingsbeelden is te zien dat vooral het zwarte glas rondom de lenzen dikker oogt en meer naar buiten komt. Ook het gehele camera-plateau lijkt iets verhoogd. Opvallend: de rest van het toestel blijft vrijwel gelijk. De afmetingen verschillen nauwelijks, al zou de iPhone 18 Pro Max een fractie hoger en breder zijn (minder dan een halve millimeter).

Waarom wordt de camera groter?

Die dikkere camera komt waarschijnlijk niet uit de lucht vallen. Apple zou namelijk werken aan meerdere camera-upgrades die simpelweg meer ruimte vereisen.

Zo gaat het gerucht dat de hoofdcamera een variabel diafragma krijgt. Daarmee kun je zelf bepalen hoeveel licht er binnenkomt, wat vooral handig is bij lastige lichtomstandigheden. Denk aan minder overbelichte foto’s en meer controle over scherptediepte – iets waar fotografie-liefhebbers blij van worden.

Daarnaast zou de telelens een grotere lensopening krijgen, wat betere prestaties bij weinig licht oplevert. En er is nog meer: Apple zou experimenteren met een nieuwe sensor die bestaat uit drie lagen, mogelijk geleverd door Samsung. Zo’n sensor kan sneller reageren, minder ruis produceren en een groter dynamisch bereik bieden. Nog meer over de nieuwe functies lees je in onderstaand artikel.

Gaat Apple tegen de trend in?

Wat deze ontwikkeling extra interessant maakt, is dat de industrie juist de andere richting op beweegt. Veel fabrikanten proberen camera’s steeds platter te maken, zodat ze nauwelijks nog uitsteken. Apple lijkt daar met de iPhone 18 Pro dus mogelijk bewust van af te wijken.

Dat zou kunnen betekenen dat Apple prioriteit geeft aan camerakwaliteit boven design. En eerlijk: voor veel iPhone-gebruikers is dat waarschijnlijk geen verkeerde keuze. Bovendien zou de camera ook juist een opvallend design-statement kunnen zijn.

Hoe betrouwbaar zijn deze geruchten?

Dummy-units zijn vaak een vroege indicatie van het uiteindelijke ontwerp, maar ze zijn geen garantie. Toch heeft Yuryev in het verleden vaker accurate modellen gedeeld, bijvoorbeeld van de iPhone 17 Pro.

Of de iPhone 18 Pro daadwerkelijk een dikkere camera krijgt, weten we pas zeker bij de officiële aankondiging. Maar als deze beelden kloppen, dan is het camera-eiland dit jaar moeilijk te missen.