In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Lulu is een neushoorn
Op haar zoektocht naar manieren om vriendelijkheid te verspreiden, beleeft de vrolijke Lulu het avontuur van haar leven, gesterkt door nieuwe vrienden, moed en aanstekelijke liedjes!
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Limitless: Live Better Now
Chris Hemsworth neemt drie extreme uitdagingen aan om wetenschappelijk onderbouwde methodes te ontdekken die onze gezondheid en ons welzijn kunnen verbeteren. Hij begint met het leren van drummen om de cognitieve voordelen van het aanleren van een nieuwe vaardigheid te ervaren en treedt uiteindelijk op voor 70.000 fans samen met Ed Sheeran. Vervolgens waagt hij zich aan een angstaanjagende beklimming van een 180 meter hoge berg in de Zwitserse Alpen, waar hij leert hoe risicovolle activiteiten je fysieke én mentale gezondheid kunnen versterken.
Daarna reist hij naar Zuid-Korea om samen met dr. BJ Miller de wetenschap achter pijn te verkennen. Via boeddhistische tradities en martial arts bereidt hij zich voor op een intensieve pijntraining met commando’s, waarbij hij onder meer bevroren meren, pepperspray en elektrocutie moet doorstaan. Kan hij leren anders naar pijn te kijken, of gaat het hem te ver?
Elke aflevering biedt nieuwe inzichten uit de wetenschap die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven, met methodes die bijdragen aan een langer, gezonder en gelukkiger leven.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
A Minecraft Movie
Welkom in de wereld van Minecraft, waar creativiteit niet alleen van pas komt, maar van essentieel belang is om te overleven. Vier buitenbeentjes met ieder hun eigen problemen – Garrett “de Vuilnisman” Garrison, Henry, Natalie en Dawn – belanden plotseling via een mysterieus portaal in de Overworld: een bizar kubistisch wonderland waar alles draait om verbeelding. Om terug te keren, moeten ze zich in die nieuwe wereld zien te redden en strijden tegen kwade wezens als Piglins en Zombies. Met onverwachtse hulp van expert Steve gaan ze op een magische missie. De vijf avonturiers zullen moedig moeten zijn en hun eigen unieke creatieve kwaliteiten ontdekken – vaardigheden die ze ook nodig hebben in het echte leven.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Your Fault: London
Nick en Noah beginnen allebei aan levensveranderende avonturen die hen uit elkaar dreigen te drijven: Nick in het bedrijf van zijn vader en Noah die een nieuw hoofdstuk begint aan de Universiteit van Oxford. Nu ze gescheiden levens leiden en nieuwe mensen ontmoeten, raken ze verstrikt in verleidingen, rivaliteit en verraad, en wordt hun band als nooit tevoren op de proef gesteld. Terwijl geheimen aan het licht komen en de verleiding toeneemt, moeten ze vechten om elkaar vast te houden – of alles verliezen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
My Adventures with Superman
Kal-El, geboren op de planeet Krypton, leeft op aarde als de krachtige Superman. Daar werkt hij aan het opbouwen van zijn geheime identiteit, Clark Kent, en tracht zijn rol als held van de stad Metropolis te omarmen. Lois Lane, een bekende onderzoeksjournaliste, neemt de aspirant fotograaf Jimmy Olsen onder haar hoede. Zij en Kal-El vallen voor elkaar terwijl ze avonturen delen, slechteriken bestrijden, geheimen achterhalen en ontdekken wat het betekent om Superman en Lois Lane te zijn.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Wicked: For Good
Elphaba is nu gedemoniseerd als de Boze Heks van het Westen. Ze leeft in ballingschap in het bos, waar ze doorgaat met haar strijd voor de tot zwijgen gebrachte dieren van Oz en uit alle macht probeert de waarheid over de Tovenaar aan het licht te brengen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Suzan en Freek: We Vieren Het Leven
Precies één jaar nadat alles stilviel, vieren Suzan en Freek het leven. Groter dan ooit tevoren. In aanloop naar hun tien uitverkochte GelreDome-shows volgen we Suzan en Freek in een intense maand vol repetities, spanning en ook reflectieve momenten. Samen met 400.000 fans staan ze stil bij wat écht belangrijk is.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Wrecking Crew
Tijdens hun zoektocht naar de waarheid komen verborgen geheimen aan het licht en worden loyaliteiten stevig op de proef gesteld. Al snel raken de broers verstrikt in een samenzwering die hun familie definitief uiteen kan drijven. Tegen de achtergrond van de zonovergoten, maar meedogenloze straten van Hawaï besluiten ze samen alles te slopen wat hen in de weg staat. De film staat onder regie van Ángel Manuel Soto, bekend van Blue Beetle.
The Wrecking Crew is een absolute must-see voor liefhebbers van actie met een knipoog. De chemie tussen Momoa en Bautista spat van het scherm en vormt het kloppend hart van de film. Wat begint als een rauwe actiefilm groeit uit tot een verrassend hartverwarmend verhaal over broederschap, familie, verlossing en het onder ogen zien van een verleden waar je liever voor wegloopt, vol humor, spektakel en emotie.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl