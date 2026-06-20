Limitless: Live Better Now

Chris Hemsworth neemt drie extreme uitdagingen aan om wetenschappelijk onderbouwde methodes te ontdekken die onze gezondheid en ons welzijn kunnen verbeteren. Hij begint met het leren van drummen om de cognitieve voordelen van het aanleren van een nieuwe vaardigheid te ervaren en treedt uiteindelijk op voor 70.000 fans samen met Ed Sheeran. Vervolgens waagt hij zich aan een angstaanjagende beklimming van een 180 meter hoge berg in de Zwitserse Alpen, waar hij leert hoe risicovolle activiteiten je fysieke én mentale gezondheid kunnen versterken.

Daarna reist hij naar Zuid-Korea om samen met dr. BJ Miller de wetenschap achter pijn te verkennen. Via boeddhistische tradities en martial arts bereidt hij zich voor op een intensieve pijntraining met commando’s, waarbij hij onder meer bevroren meren, pepperspray en elektrocutie moet doorstaan. Kan hij leren anders naar pijn te kijken, of gaat het hem te ver?

Elke aflevering biedt nieuwe inzichten uit de wetenschap die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven, met methodes die bijdragen aan een langer, gezonder en gelukkiger leven.