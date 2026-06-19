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11 nieuwe functies en verbeteringen in iPadOS 27 die je iPad nog veelzijdiger maken

Nieuws iOS en iPadOS Round-up
Dit jaar brengt Apple iPadOS 27 uit, de grote update van 2026. Deze update bevat verschillende nieuwe functies en andere verbeteringen.
Sasha Koevoets -

iPadOS 27 komt eraan en hoewel deze update vrij veel functies deelt met iOS 27, zijn er toch aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd die het gebruik van de iPad verder moeten verbeteren. Alles wat je later dit jaar in de grote update voor je iPad kan vinden, leggen wij je uit!

Inhoudsopgave

#1 Undo & Redo op het thuisscherm

In iPadOS 27 wordt het aanpassen van je thuisscherm nog makkelijker. Je kon het thuisscherm van je iPad al naar wens inrichten met widgets, achtergronden, pagina-indelingen en verschillende stijlen voor appiconen. Nieuw zijn de knoppen Undo en Redo. Daarmee maak je een aanpassing direct ongedaan of zet je een eerder teruggedraaide wijziging weer terug.

Undo iPad Air iPadOS 27

#2 iPhone-apps vergroten op iPad

Hoewel veel ontwikkelaars inmiddels speciale iPad-versies aanbieden, zijn er nog steeds apps die alleen voor de iPhone beschikbaar zijn. Tot nu toe verschenen deze apps in een compact klein venster op de iPad. In iPadOS 27 kun je dergelijke apps voortaan zelf vergroten of verkleinen. Daardoor benutten ze het grotere scherm beter en voelen ze minder aan als een uitvergrote iPhone-app.

#3 Extra grote widgets in Today View

Sinds een aantal jaar heb je zowel op de iPad als op je iPhone het zogenaamde Vandaag-overzicht. Hier kan je widgets toevoegen om snel je batterijstatus te kunnen controleren, je klantenkaarten bijdehand te hebben of te kijken welke series je nog moet kijken. In iPadOS 27 maakt Apple het mogelijk om de nieuwe grotere widgets die je ook op het thuisscherm van je iPhone kan plaatsen in dit overzicht te plaatsen.

Vandaag overzicht in iPadOS 27 met grote widgets

#4 Menubalk is permanent en sneller

Een van de grootste vernieuwingen van iPadOS 26 was de introductie van de menubalk. In iPadOS 27 gaat Apple een stap verder: je kunt ervoor kiezen om deze permanent zichtbaar te houden.

Via Instellingen schakel je het verbergen van de menubalk uit, waardoor deze altijd in beeld blijft. Dat zorgt voor een ervaring die nog meer lijkt op macOS en maakt veelgebruikte functies sneller bereikbaar. Bovendien reageert de menubalk merkbaar sneller dan voorheen. Een klein detail: je ziet nu (net als op de Mac) de naam van de app in de menubalk.

Menubalk iPadOS 27

#5 Sneller wisselen tussen vensters

Met iPadOS 26 maakte Apple multitasken een stuk krachtiger dankzij schaalbare vensters. In iPadOS 27 heeft Apple vooral onder de motorkap gewerkt. Het wisselen tussen geopende vensters verloopt sneller en ook het sluiten van vensters voelt soepeler aan. Daardoor voelt werken met meerdere apps tegelijk nog meer als op een Mac.

#6 Meer mogelijkheden voor Sidecar

Gebruik je een iPad als tweede scherm naast je Mac via Sidecar? Dan profiteer je ook van een belangrijke verbetering. Apple breidt de aanraakondersteuning verder uit, waardoor je in meer situaties direct via het touchscreen van de iPad met je Mac kunt werken. Dat maakt Sidecar veelzijdiger voor creatieve taken en productiviteitswerkzaamheden.

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#7 Sneller door bestanden browsen

Apple heeft verschillende prestatieverbeteringen doorgevoerd, daarbij ook de Bestanden-app. Volgens Apple zelf zijn zowel het bladeren door grote mappen als het kopiëren van bestanden merkbaar sneller geworden. Vooral gebruikers die veel werken met externe SSD’s of grote fotobibliotheken zullen hiervan profiteren. Apple spreekt zelfs over aanzienlijke prestatieverbeteringen bij het verwerken van duizenden bestanden tegelijk.

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#8 Verbeterde Foto’s-opties

Ook de Foto’s-app krijgt in iPadOS 27 enkele handige verbeteringen. Dankzij nieuwe Apple Intelligence-functies kun je met Breid uit een foto groter maken, waarbij de iPad ontbrekende beeldinformatie automatisch aanvult. Met Herkader pas je daarnaast eenvoudig de compositie van een foto aan zonder opnieuw te hoeven fotograferen.

Ook gedeelde albums worden uitgebreid. Foto’s worden voortaan in volledige resolutie opgeslagen en gebruikers van Android en Windows kunnen via iCloud.com foto’s toevoegen aan gedeelde verzamelingen. Daarnaast krijgen gedeelde albums nieuwe functies, zoals emoji-reacties en een vernieuwd activiteitenoverzicht.

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#9 Siri AI op iPad (niet in de EU)

De grootste toevoeging in iPadOS 27 is zonder twijfel Siri AI. Apple introduceert een volledig nieuwe Siri-app die meer weg heeft van ChatGPT of Claude dan van de traditionele spraakassistent.

Siri begrijpt persoonlijke context, kan acties uitvoeren in apps en weet wat er op je scherm staat dankzij Visual Intelligence. Zo kun je bijvoorbeeld vragen naar foto’s van een bepaalde dag, een e-mail terugvinden of direct iets laten uitvoeren in een app. Wel is er een belangrijke kanttekening: bij de introductie is Siri AI niet beschikbaar in de Europese Unie op iPadOS.

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#10 News+ Audio (niet in Nederland)

Ook in iPadOS 27 breidt Apple de mogelijkheden van Apple News+ verder uit met audioversies van artikelen. Net als de rest van Apple News+ is deze dienst echter nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België. Daardoor hebben Nederlandse gebruikers voorlopig weinig aan deze toevoeging.

#11 Alle functies van iOS 27

Daarnaast biedt iPadOS 27 ook nog alle overige functies van iOS 27. Denk aan de verbeteringen in Safari, de nieuwe functies in de Woning-app en alles wat er nieuw is in Herinneringen en Notities.

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iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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