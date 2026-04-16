Geruchtenoverzicht: dit kun je verwachten van iOS 27, met een aantal grote nieuwe functies

De geruchten over iOS 27 blijven de afgelopen weken binnenstromen. In dit overzicht hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Welke nieuwe functies kan je verwachten?

Over minder dan twee maanden is het zover: dan onthult Apple iOS 27, de volgende grote update voor iPhone. Hoewel de release van iOS 27 nog even duurt, staat de aankondiging gepland op 8 juni 2026. Tijdens de WWDC-presentatie worden er diverse nieuwe functies aangekondigd voor iOS 27, maar op basis van de geruchten van afgelopen maanden, is er al het een en ander bekend. Dit is wat je kan verwachten van iOS 27.

Wil je helemaal niks missen over iOS 27? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg het laatste nieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

#1 ‘Minder focus op nieuwe functies, meer bugfixes’

Al vroeg in de ontwikkeling van iOS 27 kwam het gerucht dat de grote update minder zou focussen op nieuwe functies, maar dat het vooral draait om stabiliteit, prestaties en bugfixes. De afgelopen jaren was de kwaliteit van iOS niet altijd wat het moest zijn, dus zou Apple een grote schoonmaakbeurt voorbereid hebben. We verwachten dus dat iOS 27 stabieler en beter presteert dan nu het geval is met iOS 26.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple focust met iOS 27 op bugfixes en kwaliteit (met weinig nieuwe functies)’ Apple zou voor iOS 27 hetzelfde trucje willen toepassen als destijds met Max OS X Snow Leopard: het draait vooral om bugfixes en betere prestaties. Toch komt er ook nog wel wat nieuws.

#2 ‘Langere batterijduur door grote schoonmaak’

Deze grote schoonmaak zou niet alleen een stabieler besturingssysteem opleveren, maar ook iets functioneels opleveren: een langere batterijduur. Apple gaat veel oude code opruimen, waardoor er dus niet alleen een kleinere kans is op bugs, maar ook het systeem optimaler werkt. Met als gevolg dus mogelijk een langere batterijduur. Het is nog de vraag of Apple dit echt als verbeterpunt gaat communiceren, maar het zou in ieder geval een gevolg kunnen zijn van deze schoonmaak.

Bekijk ook ‘Dit is hoe iOS 27 straks zorgt voor een langere batterijduur’ Apple gaat in iOS 27 heel veel oude code opruimen, waardoor er veel minder bugs en andere problemen in zouden moeten zitten. Maar dat zou ook een ander groot voordeel hebben: een langere batterijduur.

#3 ‘Compleet vernieuwde Siri: app, chatbot en meer’

Misschien wel de grootste vernieuwing in iOS 27, wordt de compleet nieuwe Siri. Apple gaat met iOS 27 eindelijk de beloofde slimmere versie van Siri introduceren, die al in 2024 voor iOS 18 gepresenteerd werd. Daardoor weet Siri meer over jou, kan je meerdere commando’s tegelijkertijd geven en haalt hij relevante gegevens uit al je standaardapps om jou een passend antwoord te geven op je vraag. Uiteindelijk zou Siri ook meer als een chatbot worden, zodat je echt een gesprek kan voeren in plaats van dat het alleen maar opdracht/antwoord is. Het wordt dus meer als ChatGPT en minder als een spraakassistent die je een opdracht geeft.

Siri krijgt in iOS 27 mogelijk ook zijn eigen app, waarmee je je eerdere conversaties kan teruglezen en bijvoorbeeld ook dingen kan uploaden om daar vervolgens vragen over te stellen. Ook in andere apps zou Siri een veel grotere rol spelen, met een aparte Siri-knop binnen de eigen apps.

Bekijk ook ‘Siri krijgt eigen app in iOS 27: zo gaat de volledig nieuwe interface eruit zien’ Apple is van plan om Siri een eigen app te geven. Daarmee komen er heel veel nieuwe functies beschikbaar, maar Siri wordt ook veel meer onderdeel van de andere standaardapps én krijgt een nieuwe look.

#4 ‘Slimmere autocorrectie voor het toetsenbord’

Het toetsenbord krijgt mogelijk met iOS 27 ook een upgrade. De autocorrectie zou in de nieuwe versie slimmer werken en je krijgt suggesties voor alternatieve woorden terwijl je typt. Op die manier kan het toetsenbord je helpen om een wat zakelijker of juist persoonlijker bericht te maken.

Bekijk ook iOS 27 krijgt mogelijk slimmere autocorrect – zo werkt het Apple zou plannen hebben om in iOS 27 het toetsenbord – met name de autocorrectfunctie – een boost te geven. Deze moet slimmere suggesties geven.

#5 ‘Verfijning in Liquid Glass-design’

Bij iOS 26 draaide alles zoveel mogelijk om het nieuwe Liquid Glass-design. Bij iOS 27 gaat Apple volgens geruchten weinig grote veranderingen doorvoeren, maar je kunt alsnog rekenen op wijzigingen in het ontwerp. Apple zou werken aan een regelaar waarmee je de mate van Liquid Glass aan kan passen. Apple heeft nu wel al twee opties voor Helder of Getint, maar een schuifknop waarmee exact zelf bepaalt hoe mat of hoe helder de weergave is, is er momenteel niet. Je vindt dit wel voor de klok op het toegangsscherm, maar met iOS 27 wordt dit systeembreed.

Bekijk ook ‘iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie’ Apple heeft geen plannen om Liquid Glass terug te draaien in iOS 27, ondanks dat een bekende designer eerder al bij Apple vertrok. Maar Apple zou wel een veelgevraagde functie beschikbaar willen hebben.

#6 ‘Vernieuwde Agenda-app’

Een van de vroege geruchten over iOS 27, ging over een volledig nieuwe Agenda-app. Apple’s eigen Agenda-app is al jarenlang ongewijzigd, maar daar zou met iOS 27 wat aan veranderen. De nieuwe versie krijgt wellicht AI-functies die het gebruik makkelijker maken, al is nog niet exact bekend hoe dat gaat gebeuren.

#7 ‘AI make-over voor veel standaardapps’

AI gaat volgens bronnen echt een grote rol spelen in iOS 27. Niet alleen in de nieuwe Siri, maar ook in een nieuwe slimmere zoekfunctie en in veel standaardapps. Zo zou de Gezondheid-app een boost kunnen krijgen, al lijken de plannen voor de Health+ dienst geschrapt te zijn.

Bekijk ook Deze apps krijgen een grote AI-makeover in iOS 27 Apple is van plan om in de nieuwe iOS 27 groots in te zetten op AI, met introductie van een nieuwe Siri, slimme gezondheidsapp en een eigen AI-zoekbeleving.

MacRumors meldt dat Visual Intelligence een update krijgt, waarbij hij bijvoorbeeld contactgegevens kan herkennen je zo snel via de camera iemand aan je adresboek kan toevoegen. Ook zou de Wallet-app AI gaan gebruiken om digitale versies te maken van klantenkaarten en toegangskaarten, simpelweg door deze te scannen. Safari zou AI gaan gebruiken om tabgroepen automatisch een naam te geven op basis van de tabbladen die erin staan.

Het zijn allemaal geen grote schokkende nieuwe functies, maar met name kleine verbeteringen die het gebruik net wat slimmer en handiger maken.

#8 ‘Talloze kleine verbeteringen gelekt’

Tot slot zijn er voor toekomstige updates, vermoedelijk iOS 27, veel kleine functies gelekt waar Apple aan zou werken. Oorspronkelijk was het vermoeden dat veel van deze functies onderdeel zijn van iOS 26-updates (zoals iOS 26.5), maar dat blijkt (op dit moment) niet zo te zijn. Het gaat om kleine vernieuwingen op het gebied van teogankelijkheid (zoals een nieuwe versie van de achtergrondgeluiden en live ondertiteling), maar ook nieuwe functies in Mail, Wallet en meer.

iOS 27 wordt, samen met alle andere updates, op 8 juni 2026 onthuld tijdens de WWDC.