Na een lange periode van testen heeft Spotify haar iPad-app nu voor alle gebruikers voorzien van een nieuw ontwerp. De interface heeft een nieuw likje verf en moet intuïtiever in gebruik zijn. Wij bespreken de veranderingen.

Sommige gebruikers krijgen al maandenlang een veranderd ontwerp van Spotify te zien op hun iPad, maar nu kondigt Spotify het officieel aan. Naast een vernieuwd uiterlijk zou de app ook beter in gebruik moeten zijn. Zo heb je sneller toegang tot het huidige nummer en legt de app een grotere focus op video.

Spotify voor iPad met nieuwe functies voor muziek streamen

Wat meteen zal opvallen, is de nieuwe interface aan de zijkant. Hiermee bedien je het huidige nummer, beheer je de wachtrij en kun je zelfs de songteksten bekijken. Voorheen kon je alleen in de hoek van het scherm het huidige nummer bedienen. Ben je de DJ op een huisfeestje, dan is de iPad-app van Spotify nu dus een stuk geschikter geworden.

Daarnaast valt op dat Spotify nu geen ‘ouderwets’ zijmenu meer heeft. Dat is nodig, want door de nieuwe muziekspeler blijft er anders weinig ruimte over voor het browsen naar nieuwe nummers. In plaats van een zijmenu heeft Spotify nu een menubalk onderaan. De knoppen zijn echter hetzelfde gebleven. De indeling van de app past zich aan als je tussen de horizontale en verticale modi wisselt.

Het nieuwe design (links) en het oude design (rechts)

Je zou kunnen zeggen dat de vorige versie eigenlijk een opgeblazen iPhone-app was met minimale optimalisaties voor het grote scherm. Dat heeft Spotify nu aangepakt. Door beter gebruik te maken van de ruimte, kun je nu sneller navigeren en houd je beter overzicht.

Hoewel de update nu officieel is aangekondigd, werkte Spotify al geruime tijd aan het nieuwe ontwerp. Heb jij het nog niet op je iPad? Dan moet je de app nog even updaten in de App Store. Alle gebruikers met de nieuwste versie moeten het nieuwe design zien.

Eerder dit jaar kondigde Spotify een nieuwe functie aan voor afspeellijsten. Met Smart Reorder voor Spotify past de app nu automatisch de volgorde van nummers aan om ze beter op elkaar aan te sluiten.