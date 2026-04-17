iPad app update aankondiging Spotify 2026

Vernieuwde Spotify-app voor iPad nu beschikbaar voor iedereen: dit is er nieuw

Na een lange periode van testen heeft Spotify haar iPad-app nu voor alle gebruikers voorzien van een nieuw ontwerp. De interface heeft een nieuw likje verf en moet intuïtiever in gebruik zijn. Wij bespreken de veranderingen.
Daniel Vischjager -

Sommige gebruikers krijgen al maandenlang een veranderd ontwerp van Spotify te zien op hun iPad, maar nu kondigt Spotify het officieel aan. Naast een vernieuwd uiterlijk zou de app ook beter in gebruik moeten zijn. Zo heb je sneller toegang tot het huidige nummer en legt de app een grotere focus op video.

Spotify voor iPad met nieuwe functies voor muziek streamen

Wat meteen zal opvallen, is de nieuwe interface aan de zijkant. Hiermee bedien je het huidige nummer, beheer je de wachtrij en kun je zelfs de songteksten bekijken. Voorheen kon je alleen in de hoek van het scherm het huidige nummer bedienen. Ben je de DJ op een huisfeestje, dan is de iPad-app van Spotify nu dus een stuk geschikter geworden.

Daarnaast valt op dat Spotify nu geen ‘ouderwets’ zijmenu meer heeft. Dat is nodig, want door de nieuwe muziekspeler blijft er anders weinig ruimte over voor het browsen naar nieuwe nummers. In plaats van een zijmenu heeft Spotify nu een menubalk onderaan. De knoppen zijn echter hetzelfde gebleven. De indeling van de app past zich aan als je tussen de horizontale en verticale modi wisselt.

Het nieuwe design (links) en het oude design (rechts)

Je zou kunnen zeggen dat de vorige versie eigenlijk een opgeblazen iPhone-app was met minimale optimalisaties voor het grote scherm. Dat heeft Spotify nu aangepakt. Door beter gebruik te maken van de ruimte, kun je nu sneller navigeren en houd je beter overzicht.

Hoewel de update nu officieel is aangekondigd, werkte Spotify al geruime tijd aan het nieuwe ontwerp. Heb jij het nog niet op je iPad? Dan moet je de app nog even updaten in de App Store. Alle gebruikers met de nieuwste versie moeten het nieuwe design zien.

Wat vind jij van het nieuwe ontwerp? Is het goed zo, of zou je liever de oude app nog hebben? Laat het weten in de reacties!

Spotify: Muziek en podcasts

Eerder dit jaar kondigde Spotify een nieuwe functie aan voor afspeellijsten. Met Smart Reorder voor Spotify past de app nu automatisch de volgorde van nummers aan om ze beter op elkaar aan te sluiten.

Bekijk ook
Smart Reorder Spotify

Spotify verbetert playlist-overgangen met Smart Reorder: zo werkt het

Sinds de aankondiging van Mix hebben Premium-gebruikers steeds meer tools om eenvoudig muziek te mixen. Met Smart Reorder kan de app nu in één keer de volgorde van nummers aanpassen, zodat tempo en sfeer beter op elkaar aansluiten.

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Google brengt Gemini naar je Mac: dit levert het op voor jou
Meer mensen hebben nu Liquid Glass in WhatsApp: zo check je of jij aan de beurt bent
Deze Apple-app heeft een update gekregen en is nu beschikbaar
Apple verwijdert oude Pages, Numbers en Keynote voor de Mac: overstappen is nu een kwestie van tijd
Overcast toont transcripties van podcasts in nieuwe update

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

Ook interessant

Spotify luisteractiviteit

Zo verklapt Spotify welke muziek je vrienden écht luisteren (en zo voorkom je dat)

Tips
Spotify podcasts luisteren

Zo luister je in Spotify naar podcasts (bijvoorbeeld die van iCulture)

Tips
Shazam op de iPhone aan het luisteren.

Zo koppel je Shazam met Spotify (in plaats van Apple Music)

Tips
Man luistert naar Spotify

Spotify Codes scannen om muziek te delen: zo werkt het

Tips
Smart Reorder Spotify

Spotify verbetert playlist-overgangen met Smart Reorder: zo werkt het

Nieuws
Spotify Book Match

Spotify komt met Page Match voor: naadloos wisselen tussen fysiek en luisterboek

Nieuws 1 reactie

