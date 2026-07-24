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Inchecken bij het OV zonder pasjes te scannen: met deze iPhone-technologie moet het kunnen

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Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft een test gedaan met inchecken via Ultra Wideband. Deze techniek maakt het mogelijk om in te checken zonder dat je zelf een (digitaal) pasje moet scannen.
Daniel Vischjager -

Onlangs deelde iCulture dat het nu mogelijk is om via Apple Pay Express bij het Nederlandse openbaar vervoer in te checken. Dat gaat een stuk sneller dan via de gewone Apple Pay-interface, maar bij het GVB in Amsterdam zijn ze al bezig met de volgende stap: inchecken via Ultra Wideband. Hoe zou dat werken en wanneer kun je het echt gebruiken?

Inchecken bij OV met Ultra Wideband

Ultra Wideband (UWB) is een moderne draadloze radiotechniek die door Apple al jaren wordt gebruikt, maar die nog altijd in populariteit groeit. De technologie staat bekend om de nauwkeurigheid waarmee de locatie van een apparaat kan worden bepaald. Er kan hiermee ook worden gecommuniceerd. Het is dan ook niet gek dat Apple’s AirTag zo’n UWB-chip heeft. Ook Apple Car Key werkt met UWB om veilig je auto te kunnen ontgrendelen en starten zonder dat je de originele sleutel nodig hebt.

Het GVB heeft samen met Hitachi Rail een succesvolle proef gedaan met Ultra Wideband voor metropoortjes op Amsterdam Centraal. Hiervan deelde Hitachi Rail een video op LinkedIn. In de video is te zien hoe reizigers met volle handen gewoon doorlopen. De poortjes gaan vanzelf open, wat impliceert dat er dus automatisch met de telefoon of smartwatch wordt gecommuniceerd om in te checken. Volgens het GVB is Ultra Wideband met een nauwkeurigheid van 100 millimeter geschikt om echt in de praktijk te brengen. Er is in het verleden ook getest met Bluetooth, maar dat bleek niet accuraat genoeg te zijn.

Werkt ook zonder smartphone of smartwatch

Met Ultra Wideband wordt het alledaags gebruik van het openbaar vervoer makkelijker, maar het opent ook deuren (😉) voor mensen met verminderde mobiliteit door bijvoorbeeld een rolstoel, kinderwagen of koffers. Bovendien werkt de techniek niet alleen op smartphones en smartwatches, maar ook via tokens. Het is namelijk ook belangrijk dat Apple bedrijven toelaat om Ultra Wideband voor deze toepassing te laten gebruiken en dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Gelukkig zou een toekomstige OV-pas dus een UWB-chip kunnen krijgen.

Officieel is er nog geen ei gelegd over een eventuele implementatie. Volgens het GVB zal het nog wel even duren. Het bedrijf wil dit bijvoorbeeld combineren met het vervangen van de toegangspoortjes als dit toch al moet gebeuren. Zo gaat het bedrijf efficiënter met de kosten om.

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Openingsfoto: Martijn Stoof via Pexels

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