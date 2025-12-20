In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Born to be Wild
Volg zeldzame jonge dieren in hun voorbereiding op de terugkeer naar hun thuisland, kijk hoe ze hun soort kunnen redden en onze aarde kunnen veranderen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Duck the Halls: A Mickey Mouse Christmas Special
Donald besluit tijdens de vakantie thuis te blijven in plaats van naar een warmere plek te verhuizen. Om deze bijzondere tijd te vieren, hoopt Mickey dat Donalds eerste kerst de beste ooit zal worden!
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Emily in Paris (seizoen 5)
Emily in Paris is een populaire romantische komedieserie op Netflix waarin mode, liefde en het bruisende stadsleven van Parijs centraal staan. De serie volgt de jonge Amerikaanse marketingmanager Emily Cooper, die onverwachts de kans krijgt om voor een luxe marketingbureau in Parijs te gaan werken. Zonder veel kennis van de Franse taal of cultuur stort ze zich vol enthousiasme in haar nieuwe avontuur … om in seizoen 5 in Italië te eindigen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Fallout (seizoen 2)
Fallout is een post-apocalyptische serie gebaseerd op de wereldberoemde gelijknamige gamefranchise. Het verhaal speelt zich ruim tweehonderd jaar na een verwoestende nucleaire oorlog af, in een wereld waarin de overlevenden zich hebben teruggetrokken in ondergrondse schuilkelders, de zogeheten Vaults. Wanneer een jonge vrouw de veiligheid van haar Vault moet verlaten, ontdekt ze een meedogenloze, bizarre en vaak gewelddadige buitenwereld die totaal anders is dan alles wat ze kent.
De serie combineert harde actie en zwarte humor met scherpe maatschappelijke satire, precies zoals fans van de games gewend zijn. In het verwoeste landschap van het voormalige Amerika botsen verschillende facties, mutanten en technologie uit het verleden op elkaar, terwijl morele keuzes en overlevingsdrang centraal staan. Fallout weet daarmee zowel trouwe gamers als nieuwe kijkers mee te nemen in een unieke, herkenbare maar ook verrassend frisse sci-fiwereld.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
One Battle After Another
Het heeft jaren geduurd, maar het geduld van filmliefhebbers wordt eindelijk beloond. Regisseur Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Magnolia) en superster Leonardo DiCaprio slaan voor het eerst de handen ineen. Het resultaat is One Battle After Another, een film die nu al de hemel in wordt geprezen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Mission: Impossible – The Final Reckoning is de langverwachte afsluiting van de iconische actiereeks met Tom Cruise als Ethan Hunt. In dit laatste hoofdstuk wordt Ethan geconfronteerd met zijn meest persoonlijke en gevaarlijke missie tot nu toe. Terwijl de grenzen tussen vriend en vijand vervagen, moet hij alles op het spel zetten om een wereldbedreigende samenzwering te stoppen. Met adembenemende stunts, intense actie en verrassende wendingen, belooft The Final Reckoning een explosieve en emotionele finale te worden die de erfenis van Mission: Impossible eer aandoet.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Dr. Death (seizoen 2)
Dr. Death is een Amerikaanse true crime-dramaserie die is gebaseerd op de gelijknamige populaire podcast. De serie vertelt het schokkende, waargebeurde verhaal van neurochirurg Christopher Duntsch, een arts die zijn patiënten ernstig verminkte of zelfs liet overlijden tijdens ogenschijnlijk routinematige operaties. Wat begint als een veelbelovende medische carrière, ontaardt in een nachtmerrie vol nalatigheid, ego en een falend zorgsysteem.
Centraal staat niet alleen Duntsch zelf, maar ook de artsen en openbaar aanklagers die zich vastbijten in de zaak en proberen te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt. Dr. Death laat zien hoe moeilijk het is om een arts juridisch aan te pakken en hoe waarschuwingssignalen binnen het medische systeem te lang werden genegeerd.
Dr. Death is een intense en beklemmende serie die zowel spannend als confronterend is, en kijkers laat nadenken over verantwoordelijkheid, toezicht en vertrouwen in de gezondheidszorg.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Heldin
Verpleegkundige Floria navigeert het hoge werktempo op een chirurgische afdeling met onverminderde toewijding. Ondanks de onderbezetting van haar dienst, verzorgt Floria haar patiënten deskundig en vol overgave. Maar naarmate de nacht vordert, wordt haar werk steeds meer een race tegen de klok.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
