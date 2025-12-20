Dr. Death (seizoen 2)

Dr. Death is een Amerikaanse true crime-dramaserie die is gebaseerd op de gelijknamige populaire podcast. De serie vertelt het schokkende, waargebeurde verhaal van neurochirurg Christopher Duntsch, een arts die zijn patiënten ernstig verminkte of zelfs liet overlijden tijdens ogenschijnlijk routinematige operaties. Wat begint als een veelbelovende medische carrière, ontaardt in een nachtmerrie vol nalatigheid, ego en een falend zorgsysteem.

Centraal staat niet alleen Duntsch zelf, maar ook de artsen en openbaar aanklagers die zich vastbijten in de zaak en proberen te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt. Dr. Death laat zien hoe moeilijk het is om een arts juridisch aan te pakken en hoe waarschuwingssignalen binnen het medische systeem te lang werden genegeerd.

Dr. Death is een intense en beklemmende serie die zowel spannend als confronterend is, en kijkers laat nadenken over verantwoordelijkheid, toezicht en vertrouwen in de gezondheidszorg.