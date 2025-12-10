Deze nieuwe functies komen naar de Mac dankzij macOS Tahoe 26.2

Met macOS Tahoe 26.2 krijgt je Mac er weer wat nieuwe functies bij. Zo komt er een hele handige functie voor videobellen, maar ook iets specifieks voor professionele gebruikers.

macOS Tahoe 26.2 komt eraan en net als in iOS 26.2 op de iPhone krijgt ook de Mac er nog wat nuttige functies bij. In deze round-up van de nieuwe functies in macOS Tahoe 26.2 bespreken we drie exclusieve nieuwe Mac-functies, maar ook enkele verbeteringen van iOS 26.2 komen straks naar je Mac. Dit is wat je kan verwachten van de nieuwe Mac-update.

#1 Edge Light: virtuele ringlamp op je Mac-scherm

De belangrijkste nieuwe Mac-specifieke functie van macOS Tahoe 26.2, is de komst van de nieuwe Edge Light-functie. Daarmee wordt er een virtuele ringlamp op je scherm getoond voor tijdens het videobellen. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het bellen beter zichtbaar bent, omdat de belichting beter is. Je kunt zelfs de kleur van het licht wijzigen en het werkt met de ingebouwde camera als externe camera’s. Heb je een Mac met M3-chip of nieuwer, dan kan de functie zelfs automatisch geactiveerd worden aan de hand van het omgevingslicht.

#2 Macs aan elkaar koppelen met Thunderbolt 5

In macOS Tahoe 26.2 introduceert Apple ook een nieuwe functie voor professionals met meerdere krachtige Macs. Met een nieuwe clusterfunctie kun je meerdere Macs met Thunderbolt 5 aan elkaar koppelen, waarbij ze profiteren van de snelle data-overdracht van de Thunderbolt 5-poort. Daarmee kun je een soort supercomputer maken, doordat de Macs met elkaar samenwerken. Het was al langer mogelijk om Macs aan elkaar te koppelen tot een computer, maar door de tragere snelheden van Thunderbolt was dat niet optimaal. Met macOS Tahoe 26.2 wordt daar dus Thunderbolt 5 voor gebruikt. deze poort vind je momenteel op de Mac Studio, Mac mini met M4 Pro-chip en MacBook Pro met M4 Pro- en M4 Max-chip.

#3 Gecentreerde volumebalk en helderheid bij schermvullende apps

Sinds macOS Tahoe wordt de volume- en helderheid-indicator niet meer onderaan in het midden van het scherm getoond, maar verschijnt hij rechtsboven in de hoek bij de knop van het Bedieningspaneel in de menubalk. Maar wat als de menubalk niet zichtbaar is, bijvoorbeeld bij een schermvullend venster? Vanaf macOS Tahoe 26.2 verschijnt de volume- en helderheid-indicator in dat geval bovenaan in het midden van het scherm, in plaats van in de rechter bovenhoek. Een kleine maar praktische verandering dus.

#4 Diverse functies van iOS 26.2

macOS Tahoe 26.2 bevat ook diverse functies en verbeteringen die je in iOS 26.2 vindt. Denk aan het zetten van een wekker bij een herinnering, het toevoegen van AirDrop-contacten en verbeteringen in de Podcasts-app. Lees in ons overzicht van iOS 26.2 functies om te weten wat er nog meer aan komt.