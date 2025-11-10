Ken je dat gerucht nog dat de Apple TV een kindermodus zou krijgen? Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen, want ruim vijf jaar later gaat het dan toch gebeuren. MacRumors ontdekte een tweetal nieuwe functies in tvOS 26.2 met betrekking tot het aanmaken van een account en het tonen van bepaalde content. Daarmee bepaal je ook welke films en series er getoond kunnen worden in Apple’s eigen TV-app.

Profiel aanmaken zonder Apple Account

Allereerst kan je met tvOS 26.2 voor iedereen een profiel op de Apple TV aanmaken, zonder dat je daarvoor een Apple Account nodig hebt. Al een aantal jaar ondersteunt de Apple TV meerdere gebruikers, maar het is daarbij wel altijd vereist om in te loggen met een Apple Account. Dat beperkt de mogelijkheden, bijvoorbeeld als er iemand in huis een Android-gebruiker is. Maar de nieuwe functie komt ook goed van pas voor kinderen die nog geen eigen Apple Account hebben. Het enige wat nodig is voor het aanmaken van een profiel, is een naam en afbeelding. Op een later moment kun je er altijd nog een Apple Account aan koppelen.

Kindprofiel voor Apple TV

Voor het profiel kun je aangeven of het om een kindaccount gaat of niet, vergelijkbaar met hoe dat in bijvoorbeeld Netflix of Disney+ gaat. Kies je hiervoor, dan wordt automatisch de content van de Apple TV-app aangepast op de leeftijd van deze gebruiker. Je kunt dit zelf nog verder finetunen door te bepalen welke leeftijdscategorieën zichtbaar mogen zijn. Zolang het kindprofiel in gebruik is, wordt er in apps Apple TV alleen passende content getoond. Een kind kan daardoor makkelijker zelfstandig door apps en content bladeren. Voor andere apps moeten wel apart instellingen aangepast worden.

Dat Apple dit nu als optie toevoegt, is enigszins opmerkelijk maar anderzijds ook begrijpelijk. Sinds tvOS 26 is het gebruik van meerdere profielen op de Apple TV verbeterd. Je kunt ervoor kiezen om bij het opstarten van de Apple TV telkens het juiste profiel te selecteren, zodat de content automatisch aangepast wordt. Ook kunnen appontwikkelaars de profielen die zij in hun apps gebruiken (denk aan Netflix en Disney+) koppelen aan het profiel van de Apple TV zelf. Daardoor zou je dus automatisch het juiste Netflix- of Disney+-profiel gebruiken, zodra je op de Apple TV een profiel kiest.

Diensten als Netflix en Disney+ hebben zelf ook vaak hun eigen kidsomgeving, dus het is daarom logisch dat Apple dit ook standaard inbouwt in de Apple TV zelf. Er zijn echter nog steeds geen Apple TV-apps die hun eigen profielsysteem gekoppeld hebben aan de Apple TV-profielen, maar hopelijk zorgen deze nieuwe mogelijkheden voor een bredere ondersteuning. Dat Apple dit dan ook niet eerder gedaan heeft, is daarom opmerkelijk te noemen.

tvOS 26.2 met de nieuwe functies wordt nog dit najaar verwacht. De update verschijnt vermoedelijk in december, samen met de nieuwe functies van iOS 26.2.