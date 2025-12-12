Apple heeft iOS 26.2 en iPadOS 26.2 uitgebracht voor de iPhone en iPad. In deze laatste grote update van 2025 zijn er weer veel nieuwe functies toegevoegd.

Na een maandje testen staan nu iOS 26.2 en iPadOS 26.6 voor je klaar. Apple komt altijd in december met de .2-update en deze keer is er weer genoeg nieuws te ontdekken. Speciaal voor Europeanen komt er een nieuwe functie bij, maar er zijn ook nog talloze andere tweaks, functies en verbeteringen die de update de moeite waard maken.

iOS 26.2 beschikbaar

Voor ons Europeanen voegt Apple de Live Vertalingen op AirPods toe. Deze functie kwam al met iOS 26 beschikbaar in de VS en Azië, maar vanwege strenge regelgeving werd de functie nog niet uitgerold in de EU. Met iOS 26.2 is het wel zover, al is ons nog steeds niet duidelijk wat Apple nu eigenlijk aangepast heeft waardoor het nu wel kan. Hoe dan ook, met de functie kun je dankzij AirPods live vertalingen krijgen terwijl je met iemand aan het praten bent. Je hoort de vertaling in de AirPods en je kan het ook op het scherm van je iPhone laten zien zodra jij spreekt. Het werkt met allerlei talen, hoewel Nederlands er nog niet bij zit. Je zult dus vooral in het Engels moeten communiceren, als je de functie wil gebruiken.

Verder biedt iOS 26.2 verbeteringen in Liquid Glass. Zo kun je nu de mate van transparantie aanpassen voor de klok op het toegangsscherm en zijn animaties vloeiender geworden. Ook kun je nu een wekker voor een herinnering zetten, zodat je je todo écht niet meer vergeet. Tot slot zijn er verbeteringen voor CarPlay, de Podcasts-app, Apple Music-songteksten en nog veel meer. In onze round-up lees je meer over de nieuwe functies van iOS 26.2.

In iPadOS 26.2 verbetert Apple nog de multitaskingfuncties. Zo kan je nu Drag & Drop gebruiken vanuit het Dock, appbibliotheek en Spotlight om te wisselen naar Slide Over of de tegelweergave.

Releasenotes iOS 26.2 en iPadOS 26.2

Deze update bevat verbeteringen voor Apple Music, Podcasts en Games, en biedt ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone Apple Music De afspeellijst ‘Favoriete nummers’ wordt weergegeven in ‘Onze favorieten’ op het

beginscherm

beginscherm Offline songteksten voor gedownloade nummers zodat je ze kunt bekijken zonder

internetverbinding Podcasts Met links naar vermelde podcasts kun je andere podcasts die in de aflevering die je beluistert worden vermeld, rechtstreeks vanuit de speler en het transcript bekijken en volgen Games Met filters in de Games-bibliotheek kun je games zoeken op categorie, grootte en meer

Banners met scores van uitdagingen in games bieden updates in realtime wanneer iemand

anders de leiding heeft genomen

anders de leiding heeft genomen Verbeterde ondersteuning voor verbonden controllers, zoals Backbone en Razer Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Met een extra aanpassingsoptie voor de tijd op het toegangsscherm kun je de weergave ervan verder aanpassen, waardoor het Liquid Glass-materiaal meer of minder ondoorzichtig wordt

Met wekkers voor herinneringen kun je dringende taken bijhouden en kun je de wekker in

de sluimerstand zetten of de live activiteit bekijken als je de herinnering nog niet wilt

afvinken

de sluimerstand zetten of de live activiteit bekijken als je de herinnering nog niet wilt afvinken AirDrop-codes bieden een extra verificatielaag bij het gebruik van AirDrop met onbekende contacten door een code op het apparaat van de ontvanger weer te geven die de afzender moet invoeren om de overdracht te voltooien

Door accessoires in een multipack te koppelen in de Woning-app, kun je dezelfde configuratiecode gebruiken om meerdere accessoires eenvoudig te registreren wanneer ze samen worden verkocht

In ‘Flits bij melding’ in de instellingen voor toegankelijkheid heb je nu de extra keuze om het scherm van het apparaat te laten oplichten wanneer je een melding ontvangt

Tabellen in Freeform kunnen tekst, afbeeldingen, documenten en tekeningen bevatten, met cellen die intelligent worden aangepast aan de inhoud, waardoor structuur wordt aangebracht in het oneindige werkgebied

Er is een probleem verholpen waarbij prerelease albums in de Apple Music-bibliotheek niet onmiddellijk konden worden afgespeeld op het moment van publicatie

Er is een probleem verholpen waarbij een instelling voor ‘Privacy en beveiliging’ ten onrechte kan worden gemarkeerd als beheerd

iOS 26.2 downloaden

Om iOS 26.2 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.