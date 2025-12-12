watchOS 26.2 nu beschikbaar voor de Apple Watch: dit is er veranderd

watchOS 26.2 is nu beschikbaar voor de Apple Watch. Deze nieuwe update brengt een aantal veranderingen naar de Apple Watch, ook onder druk van de EU.

Het is alweer even geleden dat we op de Apple Watch nieuwe functies kregen met watchOS 26. In watchOS 26.1 hebben we geen nieuwe functies ontdekt, maar met watchOS 26.2 heeft Apple wel wat merkbare wijzigingen voor je klaar staan. Zo past Apple de slaapscores aan, is er een wijziging in de synchronisatie met je iPhone en is er een probleem opgelost.

watchOS 26.2 beschikbaar

Allereerst heeft Apple de slaapscores een update gegeven. De beoordeling die je krijgt per score is aangepast, waardoor je nu veel meer punten nodig hebt om volgens de beoordeling “uitstekend” te slapen. De scores en beoordeling komen nu meer overeen met hoe je je na je slaap moet voelen. Dit is de nieuwe (en oude) verdeling:

Erg laag: 0 – 40 (was 0 – 29)

Laag: 41 – 60 (was 30 – 49)

OK: 61 – 80 (was 50 – 69)

Hoog: 81 – 95 (was 70 – 89)

Uitstekend: 96 – 100 (was 90 – 100)

Verder past Apple de synchronisatie van wifi-netwerken aan tussen je iPhone en Apple Watch. Normaal gesproken worden alle bekende wifi-netwerken gesynchroniseerd met je Apple Watch, zodat je automatisch verbinding kan maken als je iPhone niet in de buurt is. In de EU moet je dat nu handmatig doen. Apple moest namelijk van EU-regels gegevens over wifi openstellen voor andere fabrikanten van smartwatches, maar door dit nu zelf ook niet meer te doen, komen ze onder die verplichting uit.

Bekijk ook ‘iOS 26.2 schakelt handige wifi-functie tussen iPhone en Apple Watch uit in de EU’: dit is waarom Apple gaat de wifi-synchronisatie tussen iPhone en Apple Watch verwijderen in iOS 26.2. Dit zorgt ervoor dat je soms handmatig je wifi wachtwoord moet invoeren.

Verder is er nog een bug opgelost met de Muziek-app, waardoor het niet mogelijk was om naar het volgende nummer te gaan. Tot slot zijn er nog de gebruikelijke beveiligingsverbeteringen en bugfixes.

Releasenotes watchOS 26.2

Deze update bevat verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: In de Slaap-app zijn regelaars toegevoegd voor meldingen over de slaapscore en de classificaties zijn verfijnd

Er is een probleem verholpen waarbij de Muziek-app mogelijk niet het volgende

nummer afspeelde

Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

watchOS 26.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

