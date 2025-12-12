De F1-film van Apple is vanaf nu te streamen op Apple TV. Eerder dit jaar werd de film met succes ontvangen in de bioscoop en is nu dus thuis te bekijken als onderdeel van de Apple TV streamingdienst.

Dat de film nu ook op het kleine scherm te streamen is, is ook interessant als je (nog) geen abonnee bent van Apple TV. We leggen je uit hoe je de film alsnog kunt kijken.

F1: The Movie (gratis) streamen op Apple TV

In F1: The Movie volg je het verhaal van autocoureur Sonny Hayes. Hij wordt gevraagd om zich bij een noodlijdend Formule 1-team aan te sluiten in de hoop op nieuw succes. Hier wordt hij geconfronteerd met een jongere generatie coureurs die zichzelf graag wil bewijzen. De film, met Brad Pitt in de hoofdrol, werd geregisseerd door Joseph Kosinski (van Top Gun: Maverick) en haalde in de bioscoop meer dan $630 miljoen op.

Je kunt F1: The Movie nu kijken op Apple TV. Heb je nog geen abonnement, dan kun je een gratis proefperiode op Apple TV krijgen. In ons artikel lees je over de beste deals van het moment. In sommige gevallen is het wel heel voordelig!

Bekijk ook Zo kun je gratis naar Apple TV+ kijken Weet je nog niet of Apple TV+ wel iets voor jou is? Dan kun je een gratis proefperiode afsluiten, die vaak meerdere maanden bedraagt. Hoe kom je aan zo’n extra lange proefperiode? Je leest het hier!

Meer Formule 1-content voor je iPhone

Hoewel de kampioen van dit seizoen inmiddels bekend is (goed geprobeerd, Max!), is er nog altijd veel te doen qua content. Heb je interesse in meer Formule 1-content met korting? Bekijk dan ons artikel, want we vertellen je hoe je met korting een abonnement op Viaplay krijgt. Check natuurlijk ook ons artikel met Formule 1-apps.