F1 filmposter

Apple Original ‘F1: The Movie’ met Brad Pitt nu te streamen op Apple TV

Nieuws Diensten
De F1-film van Apple is vanaf nu te streamen op Apple TV. Eerder dit jaar werd de film met succes ontvangen in de bioscoop en is nu dus thuis te bekijken als onderdeel van de Apple TV streamingdienst.
Daniel Vischjager -

Dat de film nu ook op het kleine scherm te streamen is, is ook interessant als je (nog) geen abonnee bent van Apple TV. We leggen je uit hoe je de film alsnog kunt kijken.

F1: The Movie (gratis) streamen op Apple TV

In F1: The Movie volg je het verhaal van autocoureur Sonny Hayes. Hij wordt gevraagd om zich bij een noodlijdend Formule 1-team aan te sluiten in de hoop op nieuw succes. Hier wordt hij geconfronteerd met een jongere generatie coureurs die zichzelf graag wil bewijzen. De film, met Brad Pitt in de hoofdrol, werd geregisseerd door Joseph Kosinski (van Top Gun: Maverick) en haalde in de bioscoop meer dan $630 miljoen op.

Je kunt F1: The Movie nu kijken op Apple TV. Heb je nog geen abonnement, dan kun je een gratis proefperiode op Apple TV krijgen. In ons artikel lees je over de beste deals van het moment. In sommige gevallen is het wel heel voordelig!

Stream Apple TV
Bekijk ook
Apple TV+ feature

Zo kun je gratis naar Apple TV+ kijken

Weet je nog niet of Apple TV+ wel iets voor jou is? Dan kun je een gratis proefperiode afsluiten, die vaak meerdere maanden bedraagt. Hoe kom je aan zo’n extra lange proefperiode? Je leest het hier!

Meer Formule 1-content voor je iPhone

Hoewel de kampioen van dit seizoen inmiddels bekend is (goed geprobeerd, Max!), is er nog altijd veel te doen qua content. Heb je interesse in meer Formule 1-content met korting? Bekijk dan ons artikel, want we vertellen je hoe je met korting een abonnement op Viaplay krijgt. Check natuurlijk ook ons artikel met Formule 1-apps.

Bekijk ook
Formule 1

Formule 1 gratis kijken: dit zijn je opties

Kijk gratis naar de Formule 1, volledig legaal! We vertellen 8 manieren om de F1 races te volgen, zonder dat het je een cent kost.

Het laatste nieuws over diensten van iCulture

Spotify wil gebruikers meer controle geven over het algoritme - met een speciale exclusieve afspeellijst
11-12-2025
Opvolger van OV-chipkaart is er, maar werkt de nieuwe pas ook met Apple Pay?
10-12-2025
Apple sleept veertien Golden Globe-nominaties binnen op Apple TV-originals
09-12-2025
Disney+ app heeft een nieuw ontwerp met speciaal Hulu-tabblad: zo ziet het eruit
08-12-2025
Na 5 jaar: Apple Fitness+ komt naar Nederland en België (en dit is de prijs)
08-12-2025

Ook interessant

Apple sleept veertien Golden Globe-nominaties binnen op Apple TV-originals

Nieuws
09-12-2025
Major League Soccer bij Apple TV

Voetbal kijken bij Apple TV: vanaf 2026 is deze divisie zonder meerprijs te zien

Nieuws 1 reacties
14-11-2025

Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro)

Nieuws 3 reacties
04-11-2025
The Enfield Poltergeist horrorserie Apple TV+

Halloween-kijktips: deze horrorfilms en -series vind je op Apple TV

Gidsen
31-10-2025
Apple One diensten

Apple One: de alles-in-1 bundel voor Apple’s abonnementen

Uitleg
12-07-2025
F1 filmposter

Apple laat je de snelheid voelen met haptische trailer van F1: The Movie

Nieuws 2 reacties
13-06-2025