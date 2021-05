ANWB Onderweg is nu in versie 4.10 beschikbaar en komt de komende dagen gefaseerd beschikbaar via een update in de App Store. Hierin vind je alle tankstations, laadpalen en snelladers op één kaart.

Kortgeleden bracht ANWB nog versie 4.9 van de app uit. Daarin werd het mogelijk om pech melden bij de Wegenwacht voortaan helemaal in de ANWB Onderweg-app te doen. In versie 4.10 ligt het accent weer op een heel andere functie, namelijk brandstof tanken. Het tabblad Brandstof heet voortaan Tank & Laad en heeft een nieuwe indeling. Wie haast heeft met de update en het nu alvast wil proberen kan de app opnieuw installeren of zelf op zoek gaan naar de update; dan krijg je hem sneller aangeboden. Ondertussen werkt het team ook nog aan een grotere update naar versie 5.0.



ANWB Onderweg 4.10 met Tank & Laad

Tank & Laad is een nieuw ingericht tabblad, waar je nu alle tankstations, laadpalen en snelladers in de buurt op één kaart kunt bekijken. In de 4.9 versie waren het nog twee losse kaarten.

Een andere verbetering is dat je nu direct de prijzen van de gekozen brandstof op de kaart ziet, zodat je gemakkelijker een goedkope pomp kunt vinden. In eerdere versies kon je aan de hand van de kleur (groen, oranje of rood) zien hoe het prijspeil bij een specifiek tankstation was, maar je moest per locatie erop tikken om te zien wat de exacte prijs was. ANWB heeft het verder gemakkelijker gemaakt om te zoeken op andere locaties, bijvoorbeeld rondom je bestemming.

Je moet zelf de filters kiezen om te bepalen wat je op de kaart ziet. Zo kun je bijvoorbeeld ook alleen snelladers aan zetten. De komende weken zal de informatie over laadpalen verder worden uitgebreid met beschikbaarheid en prijzen. ANWB zet flink in op elektrisch rijden, met onder andere een eigen laadpas en de mogelijkheid om een laadpaal voor thuis te bestellen.

De parkeer- en brandstof-informatie in de app geldt alleen voor Nederland, maar voor het melden van pech op vakantie kun je nu dus drie apps gebruiken: ANWB Onderweg, Wegenwacht of Vakantiehulp.