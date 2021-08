iCulture Vandaag: dit was donderdag 5 augustus 2021

Herinner je je de AirPower nog? Deze oplaadmat van Apple is nooit officieel uitgebracht. Hij was alleen korte tijd in een demoruimte te zien, na het september-event van 2017. Daarna stief het product een stille dood. Een verzamelaar van zeldzame Apple-spullen heeft er nu eentje op de getikt en er een kort filmpje over gemaakt. Daarmee zien we de AirPower voor het eerst in actie. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Wat zijn de verschillen tussen iPhone SE 2020 en iPhone 7? We hebben op een rijtje gezet waarom je zou willen upgraden.

Google onthult een nieuwe Nest beveiligingscamera en een deurbel met accu.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Metapho (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Nu met nieuwe metadata-engine. Je kunt makkelijker metadata bewerken.

, iOS 14.0+) - Nu met nieuwe metadata-engine. Je kunt makkelijker metadata bewerken. ​ Art Text 4: Logos & Titles (€32,99, macOS + IAP , 10.13+) - De app heeft nu nieuwe vectortools en 300 nieuwe vormen.

, 10.13+) - De app heeft nu nieuwe vectortools en 300 nieuwe vormen. ​ Affinity-apps – Nu met een flinke performance boost. Geldt voor versie 1.10 van Affinity Photo, Designer en Publisher.

Doppler for Mac – Deze muziekapp voor de iPhone is er nu ook voor de Mac.