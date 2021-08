Gebruikers van iTunes Match hebben al een week last van problemen. De dienst is voor sommigen totaal onbruikbaar geworden sinds Apple Music 3.6 verscheen.

iTunes Match-problemen nemen toe

Voordat Apple met een eigen muziekdienst kwam, was er iTunes Match. Daarmee kun je je persoonlijke muziekbibliotheek ‘matchen’ met de collectie van Apple. Vervolgens kun je op al je apparaten muziek afspelen, zonder dat je een abonnement op Apple Music hoeft te nemen. Het kost €25 per jaar en het bestaat nog steeds.



Veel mensen zijn ondertussen overgestapt naar Apple Music , maar er zijn ook gebruikers die liever iTunes Match bleven gebruiken omdat je daarmee je eigen muziekcollectie in iCloud kunt bewaren. Sinds een week werkt het niet meer helemaal lekker, zo blijkt uit talloze meldingen op Reddit en op de Apple Support Forums . Na de release van Apple Music 3.6 is iTunes Match totaal kapot. “Je kunt al je bestanden in de cloud downloaden, maar als je meer uploadt reageert het niet. Het werkt al een week niet meer”, aldus een Reddit-gebruiker

Anderen melden ook dat iTunes blijft vastlopen bij het ‘matchen’ van de muziek met nummers in de iTunes Store. Maanden geleden doken al regelmatig problemen op, maar sinds een week neemt het aantal klachten explosief toe. De meeste gebruikers draaien macOS Big Sur op hun computer. Het is nog onduidelijk of het een tijdelijke bug is, of dat Apple plannen heeft om de stekker uit iTunes Match te trekken en het op deze onsympathieke manier probeert te communiceren. Momenteel is het een dienst die Apple niet actief promoot. Alle aandacht gaat naar nieuwe abonnees binnenhalen voor Apple Music.

Op Apple’s statuspagina voor storingen zijn geen aanwijzingen te vinden dat er een probleem is met iTunes Match of met iCloud in het algemeen. Apple Support-medewerkers zouden niet op de hoogte zijn van het probleem, zo merkten klanten die hulp zochten. Zij kregen te horen dat het waarschijnlijk een hardwareprobleem zou zijn.

iTunes Match bestaat al sinds 2011 en kan voor sommige mensen nog steeds zin hebben. Het is goedkoper dan Apple Music en als je een gigantische muziekcollectie hebt, heb je alsnog genoeg te luisteren. Het kan gaan om gedownloade nummers of muziek die je van eigen cd’s hebt geript. Bij iTunes Match mis je wel recente functies zoals lossless audiokwaliteit en Dolby Atmos.