Tado Aircobediening nog slimmer

Als je van plan bent om de Tado Slimme Aircobediening (ca. 100 euro) aan te schaffen, dan kun je het beste kiezen voor het meest recente V3+ model. Deze maakt via infrarood contact met je airconditioning om bediening op afstand mogelijk te maken. Dit werkt zowel via de app als met spraakopdrachten via een stemassistent. Met de nu aangekondigde update is er support voor meer skills op meer dan 500 verschillende airco’s. Grote kans dat jouw airconditioning er ook bij zit. De update komt mooi op tijd voordat de zomer aanbreekt en helpt je ook om je energierekening iets te dempen, door uit te schakelen als dat nodig is.



Snelle installatie weldra in Nederland

De grotere skillset is beschikbaar voor meer dan 500 airco’s en warmtepompen, om bijvoorbeeld de ventilatorstanden te kiezen. Zo wordt het eenvoudiger om alleen te koelen als dat nodig is, zodat je niet onnodig energie verspilt. De installatie is ook simpeler gemaakt, waardoor je al binnen 5 minuten klaar bent en het koelen kan beginnen. Deze vernieuwde installatieprocedure wordt de komende weken uitgerold, te beginnen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarna volgen andere landen. Het maakt gebruik van een verbeterd matching-algoritme.

Handig bij dit accessoire is dat je geen bridge nodig hebt, terwijl dat bij de andere Tado-accessoires vaak wel het geval is. Je regelt op afstand via WiFi de gewenste temperatuur en de andere standen, zoals drogen, luchtcirculatie of richting van de luchtstroom.

De Tado Slimme Aircobediening wordt gemaakt door een bedrijf uit München en kost rond de 100 euro. Hij is verkrijgbaar bij diverse winkels. Het accessoire werkt met HomeKit, zodat je het ook kunt meenemen in je automatiseringen. Lees er alles over in onze review Tado Slimme Aircobediening V3+.