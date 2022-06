❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Appelhoes. Lees onze disclaimer.

Appelhoes a-days 2022

Er zit van alles bij in deze actie: van 30% korting op een Catalyst iPhone-hoesje en 30% korting op MagSafe-opladers tot 25% korting op Nomad-horlogebandjes voor de Apple Watch. Een PanzerGlass-screenprotector krijg je zelfs gratis bij aanschaf van een vrijwel onzichtbare ClearCase. De prijzen gelden vanaf woensdag 22 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022. Hier vind je de actiepagina met nog meer kortingen. We lichten hieronder een aantal scherpe deals uit.



Bescherming voor je MacBook Air en Pro

Met een hardshell is je laptop goed beschermd. Deze hardshell van hoesie is er in uitvoeringen van 13-inch, 14-inch en 16-inch, zowel voor de Air als voor de Pro. Ze zijn er voor de modellen uit 2020 tot en met 2022 en in transparant of zwart. Je krijgt maar liefst 40% korting op de normale prijs en betaalt dan tussen de €19,90 en €24,90. Zo is je dure MacBook nog beter beschermd!

Waterdichte hoesjes van Catalyst

Ideaal voor de vakantie: de waterdichte Catalyst-hoesjes voor je Apple Watch en iPhone. Ze zijn uitgevoerd in neutraal zwart en met een vaak transparante achterkant, zodat je de originele kleur van je toestel nog kunt zien. De beschermende case voor de Apple Watch is geschikt voor het 44-mm model van bijvoorbeeld de Series 4 t/m 6. Deze hoes is tot 100 meter waterdicht (IP68-rating) en biedt een extra laag bescherming. Bij extreme omstandigheden. De iPhone-hoesjes zijn er voor diverse modellen, van de iPhone XS tot de iPhone 13 Pro. Deze hoezen zorgen bovendien voor een valbescherming tot 2 meter. Je kunt ‘m ook bevestigen aan een lanyard of polsbandje.

Gratis PanzerGlass bij een ClearCase

Een andere leuke actie is te vinden bij PanzerGlass. Als je een ClearCase bestelt voor de iPhone 13 of iPhone 13 Pro krijg je er een gratis PanzerGlass-screenprotector bij. Kies uit verschillende subtiel gekleurde randen in de kleur paars, oranje, groen of rood. Het PanzerGlass ClearCase-hoesje heeft een inleg van echt glas. Hierdoor behoudt je het gevoel van je iPhone maar ben je van wel van de juiste bescherming voorzien.

Maar er is meer…!

Er zijn nog meer mooie acties bij Appelhoes, zoals deze: