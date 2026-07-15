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AirPods Pro

Zo installeer je de (publieke) AirPods beta (en dit zit erin)

Tips Muziek
In deze tip lees je alles over het installeren van de publieke beta voor AirPods firmware. Wat is er nieuw, wat heb je nodig en hoe werkt het?
Daniel Vischjager -

Voor wie niet kan wachten is het mogelijk om een (publieke) beta op je AirPods te installeren. Zo kun je de nieuwe functies al uitproberen voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn. Er kunnen nog wel wat foutjes in zitten, want het is immers nog om te testen.

Inhoudsopgave

Welke functies heeft de AirPods beta?

Voordat je weet of je een beta wil installeren, wil je natuurlijk even kijken wat er dan nieuw is. Dit jaar voegt Apple een paar interessante functies toe. Je kunt de functies alleen op geschikte AirPods-modellen gebruiken, waarover we je later meer vertellen. Dit zijn de functies in een notendop:

  • Equalizer: Het wordt mogelijk om je geluid af te stemmen op de stijl die jij fijn vindt.
  • GymKit-ondersteuning: AirPods Pro 3 kunnen direct contact maken met de apparaten in de sportschool om zo je hartslag door te geven.
  • Vernieuwd instellingenmenu: dit jaar krijgt iOS 27 ook een nieuw instellingenmenu, die het makkelijker maakt om de instellingen van je AirPods te vinden.

Meer informatie over de nieuwe AirPods functies met iOS 27 lees je in ons aparte artikel.

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Deze 3 nieuwe functies maken je AirPods in iOS 27 nog makkelijker te gebruiken

Bij elke grote software-update krijgen ook de AirPods nieuwe functies, zo ook in iOS 27. Dit is wat je dit najaar kunt verwachten op je AirPods – als je een geschikt model hebt.

AirPods beta installeren: dit heb je nodig

Zoals eerder vermeld kun je niet met alle AirPods de beta installeren. Dit heb je allemaal nodig:

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026

Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.

Stappenplan: zo installeer je de beta voor AirPods

Ben je overtuigd? Dan kun je op deze manier de beta installeren:

  1. Pak je iPhone met iOS 27 erbij en ga naar Instellingen > Bluetooth. Tik op het i-symbool bij jouw AirPods. Ook kan je via de Systeeminstellingen op je Mac de beta activeren.
  2. Scrol naar beneden en zet AirPods beta updates aan.
  3. Wacht tot de AirPods automatisch de update krijgen. Dit kan een paar uur duren. Houd je AirPods en iPhone dicht bij elkaar.
  4. Controleer of het versienummer is bijgewerkt onderaan de instellingenpagina van de AirPods. Is dit gebeurd, dan is de beta geïnstalleerd.
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Nieuwe update voor AirPods Pro 3 en AirPods Pro 2: alles over AirPods updaten lees je hier

Een aantal keer per jaar verschijnt er nieuwe AirPods-firmware. In deze tip leggen we uit waarom er updates voor de AirPods verschijnen en hoe je weet of de nieuwste update op jouw AirPods zijn geïnstalleerd. Ook lees je meer over de meest recente update, en hoe je ‘m installeert.

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AirPods

Lees alles over de AirPods, Apple's populaire draadloze oordopjes. Apple heeft inmiddels meerdere generaties van de AirPods uitgebracht en speciale modellen, zoals de AirPods Pro en de AirPods Max. De AirPods 4 is de nieuwste generatie van de standaard AirPods, verkrijgbaar met en zonder actieve ruisonderdrukking en draadloze oplaadcase met speaker. Hoe kun je de AirPods koppelen, hoe zit het met draagcomfort en hoe vind je AirPods snel weer terug? Bekijk de beste AirPods tips en je weet het! Wil je AirPods kopen, dan vind je in ons artikel de beste prijzen. Voor een goede deal check je ons artikel met AirPods aanbiedingen.

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