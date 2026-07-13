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Apple Pencil Pro: tekenen met knijpfunctie

‘Nieuwe Apple Pencil krijgt mogelijk vervangbare batterij door EU-regels’

Nieuws Geruchten iDevices 1 reactie
Apple heeft flink wat nieuwe producten op de planning staan in het komende jaar. Naast nieuwe iPhones en Macs werkt Apple ook aan een nieuwe Apple Pencil-modellen.
Sasha Koevoets -

Voor veel creatievelingen is de Apple Pencil onmisbaar geworden en volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple aan twee vernieuwde Apple Pencil-modellen. De accessoires lijken niet zomaar een update te krijgen, maar worden mogelijk ook aangepast vanwege nieuwe Europese regels. Die regels verplichten fabrikanten om batterijen eenvoudiger vervangbaar te maken.

Nieuwe Apple Pencil op komst

Apple lijkt niet alleen nieuwe iPhones, iPads en Macs voor te bereiden, maar werkt ook aan vernieuwde versies van de Apple Pencil. Volgens een recent gerucht test Apple momenteel twee nieuwe modellen, mogelijk als voorbereiding op de strengere Europese regels voor vervangbare batterijen.

Het eerste model draagt de codenaam B582 en zou de opvolger zijn van de huidige Apple Pencil met usb-c. Daarnaast werkt Apple volgens de bron aan B632: een vernieuwde versie van de Apple Pencil Pro, die in 2024 samen met de M4 iPad Pro is verschenen. Welke nieuwe functies de accessoires krijgen is nog niet bekend.

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EU-regels vragen om verandering

Aanleiding voor de nieuwe uitvoeringen van de Apple Pencil lijkt vooral de aangepaste Europese batterijwetgeving te zijn. Vanaf februari 2027 moeten fabrikanten ervoor zorgen dat batterijen in veel draagbare elektronische apparaten eenvoudiger door gebruikers vervangen kunnen worden. De huidige Apple Pencil-modellen voldoen daar niet aan: de accessoires zijn grotendeels dichtgelijmd, waardoor een batterij vervangen vrijwel onmogelijk is zonder de Pencil te beschadigen.

Apple zal de interne constructie van de Apple Pencil daarom waarschijnlijk moeten aanpassen. Hoe het bedrijf dat precies gaat doen is nog onduidelijk. Mogelijk kiest Apple voor een andere manier om de batterij te bevestigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige oplaadmethode. De Apple Pencil met usb-c wordt via de ingebouwde usb-c-aansluiting opgeladen, terwijl de Apple Pencil Pro magnetisch aan de zijkant van een compatibele iPad wordt bevestigd om op te laden.

De nieuwe Europese regels zijn vooral bedoeld voor apparaten met ingebouwde accu’s, zoals smartphones, tablets en accessoires. Hoe Apple de wet precies gaat toepassen verschilt waarschijnlijk per product. Voor de iPhone lijken de gevolgen overigens beperkt. Dankzij uitzonderingen in de Europese wetgeving hoeft Apple de accu waarschijnlijk niet ingrijpend aan te passen. Hoe dat precies zit, lees je in ons achtergrondartikel.

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Wanneer komen deze nieuwe Apple Pencil

Wanneer Apple de nieuwe Apple Pencil-modellen aankondigt, is nog niet bekend. De laatste grote vernieuwing verscheen in 2024, toen Apple tegelijk met de M4 iPad Pro ook de Apple Pencil Pro introduceerde. Omdat fabrikanten vanaf februari 2027 aan de nieuwe Europese batterijwetgeving moeten voldoen, ligt het voor de hand dat Apple de vernieuwde Apple Pencils voor die deadline uitbrengt.

Prijzen Apple Pencil-modellen

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Apple Pencil Pro

De Apple Pencil Pro is de meest geavanceerde schrijfpen voor de iPad. De Apple Pencil Pro werkt met de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 en heeft enkele nieuwe functies. Zo is er een knijpfunctie, waarmee je tussen schrijftools kan wisselen. Ook kun je de Apple Pencil Pro draaien tijdens het tekenen, geeft hij haptische feedback en is er een Zoek mijn Pencil-functie voor het geval je de Apple Pencil kwijt bent. Lees ook onze review van de Apple Pencil Pro.

Apple Pencil Pro: tekenen met knijpfunctie
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Alsof je de batterij van een Apple pencil elke 2 jaar moet vervangen. Werk er ondertussen al meer dan 6 jaar mee en de eerste werkt nog steeds.

Is het zo erg dit kleine apparaat volledig te moeten vervangen als het dan toch stuk gaat ?

Een laptop, tablet of telefoon… ok. Een pen ?

De EU is toch wel losjes aan het overdrijven.

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