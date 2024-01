Apple maakte in 2007 bij de iPhone een radicale keuze door geen fysiek toetsenbordje te gebruiken. Concurrenten zoals BlackBerry voorspelden dat het nooit een succes zou worden. Maar anno 2024 is het volkomen normaal en is elke smartphone voorzien van een schermtoetsenbordje. BlackBerry ging jaren geleden al failliet en maakt geen smartphones meer. De merknaam BlackBerry werd daarna in licentie gegeven aan een Chinees bedrijf, maar ook dat liep slecht af. Voor wie toch nog een beetje terug verlangd naar het fysieke toetsenbordje is er nu… Clicks.

Clicks toetsenbordhoes

Clicks komt volgende maand uit en is simpelweg een hoes met een fysiek toetsenbord, zodat je (hopelijk) sneller kunt tikken. Je sluit het hoesje direct aan op je iPhone via Lightning of usb-c. Het heeft daardoor geen eigen batterij nodig, omdat het stroom krijgt van je eigen toestel en kunt opladen zonder de hoes te verwijderen. Volgens de bedenkers, Michael Fisher (MrMobile) en Kevin Michaluk (Crackberry Kevin), heeft het accessoire drie voordelen.

Meer schermruimte

Ten eerste heb je meer ruimte op het scherm, omdat het schermtoetsenbord geen ruimte meer inneemt. De bruikbare ruimte op het iPhone-scherm wordt daardoor “bijna verdubbeld”, aldus de makers. Het typen zou ook nauwkeuriger zijn en met sneltoetsen kun je nog vlotter typen. Voorbeelden daarvan zijn CMD+H om snel naar je startscherm te gaan en CMD+Spatie om te zoeken. Met de spatiebalk kun je door webpagina’s bladeren.

Clicks is in twee kleuren verkrijgbaar.

De bedenkers zeggen dat ze tot op de bodem hebben onderzocht hoe toetsen moeten aanvoelen en hoe de indeling zou moeten zijn. Met die kennis is het ontwerp zo intuïtief mogelijk gemaakt voor iPhone-gebruikers. De achtergrondverlichting zorgt ervoor dat je ook in het donker de juiste toets kunt vinden. Er is een bijbehorende app waarmee je toegang krijgt tot allerlei extra functies. De basisfuncties zijn echter meteen te gebruiken, zonder dat je iets hoeft in te stellen.

De Clicks-hoes bestaat uit één stuk. Je schuift de iPhone er gewoon van de bovenkant af in, waarna hij op zijn plek valt. Op de foto’s is vooral de knalgele variant ‘Bumblebee’ te zien, maar er komt ook een stemmiger grijsblauw gekleurde variant, genaamd ‘London Sky’. En wat de geschikte toestellen betreft is er keuze uit drie stuks: iPhone 14 Pro met Lightning-connector en iPhone 15 Pro/Pro Max met usb-c connector. Ze gaan $139 tot $159 kosten en zijn nu al in pre-order te bestellen. De eerste leveringen vinden plaats vanaf 1 februari.

In onderstaand filmpje laat MrMobile zien hoe het werkt:

In de video noemt MrMobile ook een paar nadelen, waaronder het formaat. De iPhone wordt een stuk langer en krijgt de afmetingen van een tv-afstandsbediening. Dat zal in het begin wat ongemakkelijk aanvoelen. Er zit ook geen MagSafe-magneet in, waardoor MagSafe-accessoires niet blijven zitten. Maar draadloos opladen werkt nog wel. Het team van Clicks heeft hulp gekregen van voormalige werknemers van Apple, BlackBerry en Google.

Wie toch nog twijfelt kan de Clicks-toetsenbordcase volgende week bekijken op de techbeurs CES 2024 in Las Vegas. Er zijn al heel wat fysieke toetsenbordhoesjes geweest, die deden denken aan de vroegere Palm Treo of BlackBerry, maar Clicks is wel een vrij goed geslaagde variant. Hij doet wel wat denken aan de Typo van American Idol-presentator Ryan Seacrest. Dit hoesje kopieerde in 2014 nogal schaamteloos de BlackBerry en dat liep niet goed af: BlackBerry spande een rechtszaak aan. Of dat ook nu weer gaat gebeuren is nog de vraag. BlackBerry bestaat niet meer als zodanig, maar de patenten en het andere intellectueel eigendom zijn ongetwijfeld nog in handen van iets of iemand.