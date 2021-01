Disney+ is fantastisch, maar we horen regelmatig dat er “wel erg veel oude films op staan die vooral leuk voor kinderen zijn”. Met de komst van Star is er straks veel meer te zien, ook gericht op volwassenen. Het betekent ook dat Disney+ een prijsverhoging zal doorvoeren. Eerder hebben we al uitgelegd waarom je straks meer gaat betalen en hoe je zo lang mogelijk de Disney+ prijsverhoging kunt uitstellen door op het juiste moment een jaarabonnement te nemen. Maar wat is er dan te zien? Daar heeft Disney nu meer opheldering over gegeven door een lijst met films en series bekend te maken die vanaf 23 februari te zien zijn.

The Mandalorian en WandaVision zijn duidelijk op volwassenen gericht, maar het is altijd prettig als je wat meer keuze hebt, ook buiten de geijkte merken Marvel, Star Wars en Pixar. De meeste content die je op Star te zien krijgt is afkomstig van 21st Century Fox, dat ook onderdeel van Disney is. Het gaat om meer dan 75 tv-series, meer van 270 films en 4 Star Original-series die zijn gemaakt door 20th Television, ABC Signature, FX Productions en 20th Century Studios. Elke maand zullen er nieuwe titels worden toegevoegd, zodat je gemotiveerd blijft om te kijken.

Bij de films heb je onder andere keuze uit Pretty Woman, Die Hard 2, The Favourite, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Grand Budapest Hotel, The Devil Wears Prada en Moulin Rouge. Seriekijkers kunnen terecht bij Family Guy, Grey’s Anatomy en The X-Files, 24, Buffy The Vampire Slayer en Lost. Niet veel nieuw materiaal dus, maar genoeg om weer wat uren zoet mee te zijn. De volledige lijst vind je ook op D-Log.

Kijk je dit artikel via de app? Dan kun je stemmen op onze poll via deze link.

Dit zijn de Disney Star Originals

De vier originele series waar je naar kunt kijken zijn: Big Sky, Love Victor, Helstrom en Solar Opposites. Hieronder stellen we ze uitgebreider aan je voor.

Big Sky

Een Amerikaanse dramaserie door David E. Kelley, gebaseerd op een boek uit 2013, genaamd ‘The Highway’ van C.J. Box. De serie draait om privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt die samen met diens ex en voormalig politieagente Jenny Hoyt op onderzoek uit gaan. Ze zoeken twee zussen, die zijn ontvoerd door een trucker op een afgelegen snelweg in Montana. Als blijkt dat deze meisjes niet als enige zijn verdwenen, volgt er een race tegen de klok om de moordenaar te stoppen.

Love, Victor

Tienerdrama rondom een nieuwbakken student op Creekwood High School, genaamd Victor. De serie volgt zijn worsteling om zichzelf te ontdekken: hij heeft thuis problemen en zit met zijn seksuele oriëntatie in de knoop. Michael Cimino speelt de tiener, die half Puerto Ricaans, half Colombiaans-Amerikaans is en in Atlanta woont. Ook zien we de acteurs George Sear, Rachel Hilson, Bebe Wood, Anthony Turpel, Isabella Ferreira, Ana Ortiz, James Martinez, Mason Gooding en Mateo Fernandez. De serie is gebaseerd op ‘Love, Simon’ met hoofdrolspeler Nick Robinson. Die heeft op zijn beurt nu ‘Love, Victor’ geproduceerd en doet ook dienst als vertelstem. De serie is verlengd voor een tweede seizoen.

Helstrom

Helstrom is een Amerikaanse tv-serie, gemaakt door Paul Zbyszewski. Het is gebaseerd op de Marvel Comics-karakters Daimon en Satana Hellstrom. Het is een losstaand verhaal binnen de Marvel Cinematic Universe (MCU). Daimon en Ana Helstrom zijn kinderen van een seriemoordenaar en gaan op jacht naar het uitschot van het menselijk ras. Tom Austen en Sydney Lemmon spelen de rollen van Daimon en Ana Helstrom. Ook zijn Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra en Alain Uy te zien.

Helstrom is een eendagsvlieg: toen de serie uitkwam in oktober 2020 op Hulu waren er vooral negatieve recensies. De karakters en het plot waren volgens het publiek oninteressant. Er komt dan ook geen vervolg.

Solar Opposites

Solar Opposites is een Amerikaanse geanimeerde sitcom, gemaakt door de man achter Rick and Morty, Justin Roiland. Ook Mike McMahan werkt eraan mee. Het verhaal draait om een familie buitenaardse wezens, die afkomstig zijn uit een betere wereld. Zij moeten zien te overleven in het midden van Amerika en weten niet goed of dat nu geweldig of vreselijk is. Het tweede seizoen is bijna klaar en een derde seizoen is ook al in de maak.

