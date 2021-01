Belkin terugroepactie voor draadloze lader

De terugroepactie is vrijwillig, legt Belkin uit in een aankondiging op de website. Het geldt voor alle exemplaren en eigenaren krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Door een fabricagefout in de voedingseenheid kan de lader defect en oververhit raken. Daardoor ontstaat het gevaar van brand en schokken. Hier vind je de Nederlandse versie van de tekst (PDF). Als je de lader op de foto gebruikt moet je onmiddelijk stoppen met het gebruik en de stekker uit het stopcontact trekken.



Je kunt vervolgens contact met Belkin opnemen voor verdere instructies. Via dit formulier kun je terugbetaling aanvragen.

Het gaat om de producten met de volgende serienummers:

35B01DO6029400-35B01DO6033704

35B01DO5010350-35B01DO5014350

35B01DO6016560-35B01DO6020560

35B01DO5014500-35B01DO5020003

35B01DO6010001-35B01DO6010500

35B01DO6010501-35B01DO6015500

Het serienummer bevindt zich op de accu. Het zou gaan om opladers die tussen juli 2020 en oktober 2020 zijn geproduceerd. Helemaal als een verrassing komt de terugroepactie niet, want in december liet Belkin ook al weten dat de lader ondeugdelijk was.

Vind je het een mooi product maar wil je geen brandgevaar, dan zou je van het terugontvangen geld deze Belkin-lader kunnen aanschaffen. Daar zit alleen geen accu in.

Er zouden geen incidenten hebben plaatsgevonden. De lader werd verkocht via Apple en via de Belkin-winkels. Het draadloze oplaadstation heeft een 10.000 mAh accu en laadt smartphones op met een maximaal vermogen van 10 Watt. Voor iPhones geldt echter een maximum van 7,5 Watt. Er zit een USB-C-poort op voor het opladen van de batterij en een USB-A-poort voor het opladen van apparaten. Dit product was verkrijgbaar in zwart en wit.