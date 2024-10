Iedereen heeft wel eens last van storingen en vertragingen en die tijd kun je oplossen met eindeloos doomscrollen op Instagram, maar je kunt jezelf ook onderdompelen in een spannend verhaal. De nieuw verschenen iPad mini 2024 (of een van z’n voorgangers) is dan de beste optie om als e-reader te gebruiken, maar die gaat niet iedereen kopen. Voor mensen die op de iPhone een boek willen lezen is de Astropad Bookcase bedacht. Dit is een houder met brede randen, waarmee je de iPhone goed kunt vasthouden en waarbij je het scherm niet blokkeert.

Boeken lezen met de Bookcase

Astropad kennen we van allerlei vrij unieke accessoires, zoals de Luna Display en Rock Paper Pencil. Ook maken ze de Astropad Studio-app voor creatieve gebruikers. De Bookcase is ook weer totaal uniek. We hebben nog niet eerder een dergelijke houder gezien, die verstelbaar is zodat bijna alle huidige iPhones en Android-smartphones erin passen. Je gebruikt de bijbehorende app om snelkoppelingen te maken en om leesapps automatisch te starten. Zodra je de iPhone in de Bookcase stopt, wordt dankzij NFC een snelkoppeling gestart en komt jouw favoriete leesapp meteen in beeld. Dit zijn allemaal mooie extra’s die de Bookcase natuurlijk wel wat duurder maken. Hij is voor €37,99 te bestellen op de website van de fabrikant. Er komen voor Europeanen nog wel belastingen en invoerkosten bij, maar de verzendkosten zijn gelukkig gratis in de EU.

Heb je een iPhone 12 of nieuwer, dan wordt de iPhone met MagSafe-magneten aan de Bookcase vastgehaamt, zodat er geen kans is op verschuiven. Bij oudere iPhones moet je de meegeleverde MagSafe-magneetsticker op je toestel plakken. De houder is ook te gebruiken met MagSafe-compatibele hoesjes. Volgens Astropad is de Bookcase ideaal voor woon-werkverkeer, lunchpauzes, in bed en dergelijke. Grappig is dat gebruikers van e-readers regelmatig klagen dat de randen van hun Kindle of Kobo te breed zijn, maar dat je bij de Astropad Bookcase een accessoire hebt met écht brede randen.

De Bookcase is dan ook bedoeld om het meer aan te laten voelen als een echt boek, waardoor je je leesgewoontes wat vaker oppakt. Het frame is gemaakt van polycarbonaat en de zijkanten zijn bekleed met imitatieleer. Je zult er nog wel even op moeten wachten, want de pre-order staat nu open maar de eerste leveringen worden pas over 6 weken verstuurd.

Wil je toch liever een klassieke e-reader, dan hebben we een round-up voor je, met onder andere Kindle, Kobo, PocketBook en BOOX.

