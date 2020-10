De uitbreiding werd aangekondigd in een blogposting op de website Swift.org. Met de algoritmes kunnen ontwikkelaars makkelijker code schrijven en verbeteren. Ook kunnen apps er sneller door worden. Nate Cook, ‘bibliothecaris’ voor Swift-standaarden bij Apple, hoopt dat ontwikkelaars de nieuwe algoritmes gaan gebruiken om hun code te corrigeren. Het pakket bestaat uit allerlei algemene algoritmes die je vaak ook in andere populaire programmeertalen vindt. Ontwikkelaars kunnen ze overnemen, om te zorgen dat hun code beter klopt en betere performance heeft. Je kunt met willekeurige voorbeelden aan de slag, om te kijken hoe het werkt.



Zo is er bijvoorbeeld een algoritme die een lijst met namen in groepen verdeeld, gebaseerd op beginletter. Een lijst met de namen Cassie, Chloe, Jasmine, Jordan en Taylor zal van Cassie en Chloe een aparte groep worden gemaakt en dat zelfde geldt ook voor Jasmine en Jordan. Je kunt dit uiteraard zelf programmeren, maar het is handig als Apple het al gedaan heeft.

