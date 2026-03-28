In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
For All Mankind (seizoen 5)
For All Mankind begint op 16 juli 1969, terwijl NASA de mens voor het eerst op de maan ziet landen. Het verhaal wordt verteld door het leven van NASA-astronauten, ingenieurs en hun families en presenteert een ambitieuze wereld waarin NASA en het ruimtevaartprogramma een prioriteit en een centraal punt van onze hoop en dromen bleven. Ofwel, wat er zou zijn gebeurd als de wereldwijde ruimtewedloop nooit was geëindigd.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Daredevil: Born Again
Daredevil is een duistere en meeslepende superheldenserie van Marvel en Netflix, waarin het verhaal wordt verteld van Matt Murdock: een blinde advocaat overdag en een meedogenloze vigilante ’s nachts.
Nadat hij als kind zijn zicht verliest bij een ongeluk, ontwikkelen zijn overige zintuigen zich tot bovenmenselijke niveaus. In de gevaarlijke straten van Hell’s Kitchen in New York vecht hij tegen misdaad en corruptie, terwijl hij worstelt met zijn eigen moraal en identiteit.
De serie staat bekend om zijn rauwe actie, sterke karakterontwikkeling en een van de meest indrukwekkende schurken uit het Marvel-universum.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Smile 2
Vlak voordat popster Skye Riley aan haar wereldtournee begint, krijgt ze te maken met onverklaarbare gebeurtenissen. Wanneer de gruwelijke ervaringen en de roem haar te veel worden, moet ze de confrontatie aangaan met haar verleden.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Pretty Lethal
Een groep ballerina’s vecht voor hun leven wanneer ze proberen te ontsnappen uit een afgelegen herberg nadat hun bus pech krijgt op weg naar een danswedstrijd.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Comeback (seizoen 3)
The Comeback is een satirische HBO-serie met Lisa Kudrow in de hoofdrol als Valerie Cherish, een voormalige sitcomster die wanhopig probeert haar carrière nieuw leven in te blazen. Wanneer ze een rol krijgt in een nieuwe tv-serie, stemt Valerie er ook mee in om gevolgd te worden door een reality-crew die haar ‘comeback’ moet vastleggen.
De serie laat op scherpe en vaak ongemakkelijke wijze zien hoe Hollywood werkt, met alle ego’s, manipulaties en gênante momenten die daarbij komen kijken. Door de mockumentary-stijl krijgt de kijker een pijnlijk komisch inkijkje in Valerie’s strijd om relevant te blijven in de televisiewereld.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Madison
Met Michelle Pfeiffer en Kurt Russell in de hoofdrol is The Madison een ontroerend drama over verlies en menselijke verbondenheid. De familie Clyburn verruilt New York City voor de Madison River-vallei in Montana, waar een nieuw begin gepaard gaat met oude emoties en ingrijpende veranderingen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
De Bachelorette
Na een tumultueus liefdesleven is de bachelorette klaar voor nieuwe liefde. Op een droomlocatie in het buitenland leert zij een groep charmante vrijgezelle mannen kennen. Wie verovert haar hart?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Housemaid
Wanneer Millie haar verleden achter zich probeert te laten, grijpt ze de kans om als inwonende huishoudster te gaan werken bij het rijke koppel Nina en Andrew Winchester. Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. Achter de gesloten deuren van de Winchesters schuilt een wereld vol onverwachte wendingen en schokkende geheimen die je tot de laatste seconde in spanning houdt.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl