De Apple Watch wordt eens in de zoveel jaar uitgerust met een compleet nieuw uiterlijk. Zo was dat het geval bij de Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 7 en Apple Watch Series 10, hoewel de ontwerpen in de basis nog steeds op elkaar lijken. Nu meldt Instant Digital op Weibo dat we het eerstvolgende grote redesign nog niet snel hoeven te verwachten.
‘Apple Watch krijgt in 2028 pas een make-over’
Waar eerdere berichten op korte termijn een grote make-over voorspiegelden, lijkt Apple voorlopig hetzelfde design te gebruiken. Eerder dit jaar klonken geruchten over een grote make-over voor de Apple Watch Series 12, die werd uitgerust met een flink aantal nieuwe sensoren. Dat wakkerde hoop aan op niet‑invasieve glucosemeting, maar die technologie vergt naar verwachting nog jaren aan ontwikkeling voordat dit geschikt is voor de Apple Watch.
Mark Gurman meldde eerder een dunnere behuizing en een magnetisch bandsysteem. De Apple Watch Series 10 kreeg inderdaad een merkbaar slankere behuizing, maar een magnetische bandbevestiging bleef uit. Daarnaast werkt Apple aan Touch ID voor de Apple Watch. Waar die sensor precies komt, is nog onduidelijk: dit kan onder het scherm zijn of geïntegreerd in de Digital Crown.
Wanneer zien we een make-over?
Waar het er dus eerder op leek dat we in 2026 bij de Apple Watch Series 12 al een make-over zouden krijgen, moeten we waarschijnlijk iets langer gaan wachten. Op een nieuw design hoef je in 2026 nog niet te rekenen. Ook in het jubileumjaar van de iPhone – 2027 – wordt de aandacht niet afgeleid van de iPhone en hoeven we dus nog geen nieuw Apple Watch-design te verwachten. Het eerste logische moment hiervoor is dan in het najaar van 2028.
Het is nog even de vraag welk model dan precies een nieuw design krijgt. De laatste keer dat Apple een nieuw design introduceerde, was bij de Apple Watch Series 10 die iets rondere hoeken kreeg. De Apple Watch Ultra daarentegen ziet er al sinds het begin hetzelfde uit, met alleen een nieuwe zwarte variant.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- Gerucht: 'Apple werkt aan slimme hoesjes: dit kun je ermee' (17-11)
- Gerucht:'Mac Pro krijgt geen opvolger' (17-11)
- Wanneer gaat Tim Cook met pensioen? (17-11)
- Deze 5 verbeteringen kun je verwachten bij de HomePod mini 2 (12-11)
- Gerucht: 'Apple verandert design van iPhone 18 Pro na kritiek op iPhone 17 Pro-ontwerp' (12-11)
Apple Watch
De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.
- Alles over de Apple Watch
- Apple Watch-modellen
- Apple Watch kopen
- Apple Watch 4G kopen
- Refurbished Apple Watch kopen
- Apple Watch vergelijken
- Apple Watch in roestvrij staal
- Apple Watch-horlogebandjes
- Apple Watch repareren
- Apple Watch Ultra: het topmodel
- Apple Watch SE voor instappers
- watchOS: het besturingssysteem van de Apple Watch
- Bekijken bij Apple