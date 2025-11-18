Apple zou voorlopig vasthouden aan het welbekende design van de Apple Watch en pas in 2028 weer groots gaan uitpakken met de Apple Watch.

De Apple Watch wordt eens in de zoveel jaar uitgerust met een compleet nieuw uiterlijk. Zo was dat het geval bij de Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 7 en Apple Watch Series 10, hoewel de ontwerpen in de basis nog steeds op elkaar lijken. Nu meldt Instant Digital op Weibo dat we het eerstvolgende grote redesign nog niet snel hoeven te verwachten.

‘Apple Watch krijgt in 2028 pas een make-over’

Waar eerdere berichten op korte termijn een grote make-over voorspiegelden, lijkt Apple voorlopig hetzelfde design te gebruiken. Eerder dit jaar klonken geruchten over een grote make-over voor de Apple Watch Series 12, die werd uitgerust met een flink aantal nieuwe sensoren. Dat wakkerde hoop aan op niet‑invasieve glucosemeting, maar die technologie vergt naar verwachting nog jaren aan ontwikkeling voordat dit geschikt is voor de Apple Watch.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple Watch Series 12 krijgt een grote make-over’ Hoewel de Apple Watch Series 11 nog aangekondigd moet worden aangekondigd, gaan de eerste geruchten alweer rond over de Apple Watches van 2026.

Mark Gurman meldde eerder een dunnere behuizing en een magnetisch bandsysteem. De Apple Watch Series 10 kreeg inderdaad een merkbaar slankere behuizing, maar een magnetische bandbevestiging bleef uit. Daarnaast werkt Apple aan Touch ID voor de Apple Watch. Waar die sensor precies komt, is nog onduidelijk: dit kan onder het scherm zijn of geïntegreerd in de Digital Crown.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple Watch met Touch ID op komst’ Hoewel Touch ID al weg is bij de huidige iPhones leeft het voort op iPads en Macs. En nu lijkt het erop dat ook op de Apple Watch Touch ID gaat komen.

Wanneer zien we een make-over?

Waar het er dus eerder op leek dat we in 2026 bij de Apple Watch Series 12 al een make-over zouden krijgen, moeten we waarschijnlijk iets langer gaan wachten. Op een nieuw design hoef je in 2026 nog niet te rekenen. Ook in het jubileumjaar van de iPhone – 2027 – wordt de aandacht niet afgeleid van de iPhone en hoeven we dus nog geen nieuw Apple Watch-design te verwachten. Het eerste logische moment hiervoor is dan in het najaar van 2028.

Het is nog even de vraag welk model dan precies een nieuw design krijgt. De laatste keer dat Apple een nieuw design introduceerde, was bij de Apple Watch Series 10 die iets rondere hoeken kreeg. De Apple Watch Ultra daarentegen ziet er al sinds het begin hetzelfde uit, met alleen een nieuwe zwarte variant.