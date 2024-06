Sinds december 2023 is Apple’s Self Service Repair-programma ook in Nederland beschikbaar, zodat je zelf je iPhone kan repareren door rechtstreeks bij Apple onderdelen te bestellen. Maar tegelijkertijd introduceerde Apple in de VS een nieuwe tool genaamd Apple Diagnostics waarmee je kan checken welke onderdelen van een iPhone of Mac aan reparatie toe zijn. Deze tool is nu ook beschikbaar in Nederland en 31 andere Europese landen.

Apple Diagnostics nu ook in Nederland

Apple Diagnostics is een online tool waarmee je een diagnostische test kan uitvoeren op een iPhone of Mac. Dit is dezelfde tool die erkende serviceproviders en onafhankelijke reparatieproviders ter beschikking hebben om tests uit te voeren. De tool is vooral een hulpmiddel voor Apple’s Self Service-reparaties, waarmee je zelf onderdelen kan bestellen en reparaties kunt uitvoeren. Maar dankzij deze tool zie je meteen welke onderdelen vervangen moeten worden.

Deze tool is te gebruiken op een iPhone 12 en nieuwer of Mac met Apple Silicon-chip en werkt als volgt: je gaat naar deze speciale website en volgt de instructies om je iPhone of Mac in de diagnostische modus te zetten. Vervolgens vul je op de site het serienummer in, waarna er allerlei tests uitgevoerd worden die afgelezen kunnen worden via de online tool. Dit komt vooral van pas als niet duidelijk is welk onderdeel precies defect is. Aan de buitenkant kun je dat namelijk niet altijd zien, zoals een bepaalde cameramodule.

De Apple Diagnostics-tool is vanaf nu dus beschikbaar in Nederland en 31 andere Europese landen. Apple heeft voor de gelegenheid ook een whitepaper uitgebracht, waarin uiteengezet wordt wat Apple doet om ervoor te zorgen dat een toestel zo lang mogelijk mee gaat.