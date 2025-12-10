OV-pas van OVpay

Opvolger van OV-chipkaart is er, maar werkt de nieuwe pas ook met Apple Pay?

Nieuws Diensten
Sinds kort is de OV-pas van OVpay beschikbaar. Dit is de directe opvolger van de OV-chipkaart. Maar hoe zit het eigenlijk met Apple Pay-support met deze nieuwe OV-pas? En waar blijft Apple Pay Express voor reizen in het Nederlandse openbaar vervoer?
Benjamin Kuijten -

Sinds voorjaar 2023 is in Nederland OVpay actief, het nieuwe systeem voor betalen in het openbaar vervoer. Sindsdien kun je ook gewoon reizen met je betaalpas of creditcard en daarmee ook via Apple Pay. Maar hoe zit dat eigenlijk met de nieuwe OV-pas? Kun je die ook aan de Wallet-app toevoegen, zoals met sommige openbaar vervoerskaarten in diverse wereldsteden het geval is?

Nieuwe OV-pas: hoe werkt dit met de OVpay-app en Apple Pay?

De nieuwe OV-pas is een fysieke pas, net als de OV-chipkaart. Met de pas kun je op saldo reizen, maar ook abonnementen op zetten, je fiets parkeren bij een NS-station en 1e klas reizen via de NS. De OV-pas is 5 jaar geldig en kost eenmalig €6,- en is daarmee goedkoper dan de OV-chipkaart. In de basis lijkt de nieuwe OV-pas heel erg op reizen met je betaalpas, maar er zijn wel een paar verschillen. Zo is de OV-pas online en via de OVpay-app op te waarderen met een saldo en heb je dus eerder genoemde voordelen met reizen via de NS.

OV-pas van OVpay

Maar het grote voordeel van reizen met de betaalpas, is dat deze ook via Apple Pay te gebruiken is. Op dit moment is dat met de OV-pas nog niet mogelijk. Daarvoor zal de organisatie van OVpay moeten samenwerken met Apple, zoals andere openbaarvervoersbedrijven in het buitenland al gedaan hebben. In de VS kun je bijvoorbeeld de openbaarvervoerkaart van San Francisco, Los Angeles en Chicago aan Apple Wallet toevoegen. Ook de bekende Navigo-kaart van Parijs kun je via Wallet en Apple Pay gebruiken om te reizen. Via Instellingen > Wallet & Apple Pay > Voeg kaart toe > Openbaarvervoerkaart kun je zien in welke steden en regio’s deze functie nu al beschikbaar is. In veel gevallen kun je zelfs direct via de Wallet-app saldo op de kaart zetten of je saldo van je fysieke kaart overzetten naar de digitale versie.

Of OVpay plannen heeft om de OV-pas geschikt te maken voor Apple Wallet en Apple Pay, is nog niet duidelijk. De organisatie achter OVpay heeft echter eerder al toegezegd dat er gekeken wordt naar het implementeren van Apple Pay Express.

Komt Apple Pay Express nog naar OVpay?

Met Apple Pay Express kun je nog sneller in het openbaar vervoer reizen met Apple Pay. Het is dankzij deze functie namelijk niet nodig om je gezicht te scannen met Face ID of je vingerafdruk met Touch ID. Je hoeft zelfs niet je iPhone uit de sluimerstand te halen om in te kunnen checken in het ov, waardoor het reizen net wat sneller en makkelijker gaat. Bovendien zorgt de functie ervoor dat je de ov-kaart of betaalpas ook kan gebruiken als de iPhone leeg is.

Apple Pay en Wallet met ov-kaart

Apple rolt de Express-modus voor het openbaar vervoer vaak per land en regio uit, in samenwerking met ov-bedrijven. In sommige regio’s werkt het met de speciale openbaarvervoerkaart, maar in andere regio’s werkt het ook met gewone betaalpassen die voor het ov gebruikt kunnen worden. Dat is volledig afhankelijk van het desbetreffende ov-bedrijf.

OVpay heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven serieus te kijken naar het implementeren van Apple Pay Express. Zo is op de website momenteel het volgende te lezen:

Je kunt helaas nog niet in- en uitchecken met de Apple Pay Express-modus.

Opvallend is daarbij het woordje “nog”; dit suggereert dat er wel plannen voor zijn. Ook in de begintijd van OVpay is er aangegeven dat Apple Pay Express “meegenomen wordt in de ontwikkelingen”. Begin dit jaar gaf OVpay zelfs aan dat ze er “hard mee bezig zijn”.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn totdat ook OVpay de Apple Pay Express-functie gaat ondersteunen. We weten alleen nog niet of dat via de betaalpas of de nieuwe OV-pas gaat zijn, of misschien wel allebei.

Lees ook ons artikel over Apple Pay in het openbaar vervoer gebruiken.

Bekijk ook
Apple Pay in het ov voor openbaar vervoer

Apple Pay in het ov gebruiken: dit zijn je opties in trein, bus, tram en meer

Apple Pay werkt ook met het openbaar vervoer, maar wat zijn de mogelijkheden? In welke landen kun je het gebruiken en wat heb je nodig? Hoe zit het nu met Apple Pay in het openbaar vervoer in Nederland? Alles over Apple Pay in het ov lees je in dit artikel.

Het laatste nieuws over diensten van iCulture

Apple sleept veertien Golden Globe-nominaties binnen op Apple TV-originals
09-12-2025
Disney+ app heeft een nieuw ontwerp met speciaal Hulu-tabblad: zo ziet het eruit
08-12-2025
Na 5 jaar: Apple Fitness+ komt naar Nederland en België (en dit is de prijs)
08-12-2025
Weekend kijktips: The Roses, Troll 2, The Paper en nog veel meer
06-12-2025
Netflix koopt deel Warner Bros: HBO Max-titels komen naar Netflix
05-12-2025

Apple Pay

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, die sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij nagenoeg alle banken. Lees onze Apple Pay FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk hoe je Apple Pay moet instellen en hoe je Apple Pay kunt gebruiken. Apple heeft ook nog andere gelieerde diensten, zoals Apple Pay Later en Apple Cash. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!
ABN AMRO Apple Pay gebruiken.
Alles over Apple Pay Apple Pay FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen Apple Pay vergelijken Apple Pay instellen: zo doe je dat Apple Pay gebruiken: zo betaal je ermee Apple Pay op Apple Watch Problemen met Apple Pay Apple Pay in het ov Express-ov met Apple Pay Apple Pay en privacy Apple Pay-transacties bekijken Meerdere Apple Pay kaarten van dezelfde bank herkennen Apple Pay blokkeren Welke winkels accepteren Apple Pay? De beste Apple Pay tips

Ook interessant

Apple Pay online bij MediaMarkt

Bij deze webshops kun je je Black Friday-aankopen snel afrekenen met Apple Pay

Nieuws
27-11-2025
ING geld opnemen met Apple Pay

ING laat je nu ook contant geld opnemen met Apple Pay

Nieuws
20-11-2025
Digital ID in Wallet

Apple start met digitaal paspoort in Wallet-app – maar nog niet bij ons

Nieuws 3 reacties
13-11-2025

Triodos Bank introduceert zakelijk Apple Pay in Nederland

Nieuws
28-08-2025
Tap to Pay: betaalkaart gebruiken om bij een iPhone te betalen.

Tap to Pay: alles over de betaalfunctie voor de iPhone [FAQ + video]

Uitleg
22-08-2025
Apple Pay ASN Kaart

Apple Pay instellen op je iPhone, Apple Watch en meer: zo doe je dat

Tips
09-08-2025