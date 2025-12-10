Sinds kort is de OV-pas van OVpay beschikbaar. Dit is de directe opvolger van de OV-chipkaart. Maar hoe zit het eigenlijk met Apple Pay-support met deze nieuwe OV-pas? En waar blijft Apple Pay Express voor reizen in het Nederlandse openbaar vervoer?

Sinds voorjaar 2023 is in Nederland OVpay actief, het nieuwe systeem voor betalen in het openbaar vervoer. Sindsdien kun je ook gewoon reizen met je betaalpas of creditcard en daarmee ook via Apple Pay. Maar hoe zit dat eigenlijk met de nieuwe OV-pas? Kun je die ook aan de Wallet-app toevoegen, zoals met sommige openbaar vervoerskaarten in diverse wereldsteden het geval is?

Nieuwe OV-pas: hoe werkt dit met de OVpay-app en Apple Pay?

De nieuwe OV-pas is een fysieke pas, net als de OV-chipkaart. Met de pas kun je op saldo reizen, maar ook abonnementen op zetten, je fiets parkeren bij een NS-station en 1e klas reizen via de NS. De OV-pas is 5 jaar geldig en kost eenmalig €6,- en is daarmee goedkoper dan de OV-chipkaart. In de basis lijkt de nieuwe OV-pas heel erg op reizen met je betaalpas, maar er zijn wel een paar verschillen. Zo is de OV-pas online en via de OVpay-app op te waarderen met een saldo en heb je dus eerder genoemde voordelen met reizen via de NS.

Maar het grote voordeel van reizen met de betaalpas, is dat deze ook via Apple Pay te gebruiken is. Op dit moment is dat met de OV-pas nog niet mogelijk. Daarvoor zal de organisatie van OVpay moeten samenwerken met Apple, zoals andere openbaarvervoersbedrijven in het buitenland al gedaan hebben. In de VS kun je bijvoorbeeld de openbaarvervoerkaart van San Francisco, Los Angeles en Chicago aan Apple Wallet toevoegen. Ook de bekende Navigo-kaart van Parijs kun je via Wallet en Apple Pay gebruiken om te reizen. Via Instellingen > Wallet & Apple Pay > Voeg kaart toe > Openbaarvervoerkaart kun je zien in welke steden en regio’s deze functie nu al beschikbaar is. In veel gevallen kun je zelfs direct via de Wallet-app saldo op de kaart zetten of je saldo van je fysieke kaart overzetten naar de digitale versie.

Of OVpay plannen heeft om de OV-pas geschikt te maken voor Apple Wallet en Apple Pay, is nog niet duidelijk. De organisatie achter OVpay heeft echter eerder al toegezegd dat er gekeken wordt naar het implementeren van Apple Pay Express.

Komt Apple Pay Express nog naar OVpay?

Met Apple Pay Express kun je nog sneller in het openbaar vervoer reizen met Apple Pay. Het is dankzij deze functie namelijk niet nodig om je gezicht te scannen met Face ID of je vingerafdruk met Touch ID. Je hoeft zelfs niet je iPhone uit de sluimerstand te halen om in te kunnen checken in het ov, waardoor het reizen net wat sneller en makkelijker gaat. Bovendien zorgt de functie ervoor dat je de ov-kaart of betaalpas ook kan gebruiken als de iPhone leeg is.

Apple rolt de Express-modus voor het openbaar vervoer vaak per land en regio uit, in samenwerking met ov-bedrijven. In sommige regio’s werkt het met de speciale openbaarvervoerkaart, maar in andere regio’s werkt het ook met gewone betaalpassen die voor het ov gebruikt kunnen worden. Dat is volledig afhankelijk van het desbetreffende ov-bedrijf.

OVpay heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven serieus te kijken naar het implementeren van Apple Pay Express. Zo is op de website momenteel het volgende te lezen:

Je kunt helaas nog niet in- en uitchecken met de Apple Pay Express-modus.

Opvallend is daarbij het woordje “nog”; dit suggereert dat er wel plannen voor zijn. Ook in de begintijd van OVpay is er aangegeven dat Apple Pay Express “meegenomen wordt in de ontwikkelingen”. Begin dit jaar gaf OVpay zelfs aan dat ze er “hard mee bezig zijn”.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn totdat ook OVpay de Apple Pay Express-functie gaat ondersteunen. We weten alleen nog niet of dat via de betaalpas of de nieuwe OV-pas gaat zijn, of misschien wel allebei.

