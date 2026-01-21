Eens in de zoveel tijd brengt Apple updates uit voor producten. Zo ook voor accessoires. Nu zijn het Magic Keyboard voor iPad Pro en iPad Air aan de beurt.

Apple brengt regelmatig nieuwe updates uit voor iPhone, iPad en ongeveer alle apparaten, maar ook voor accessoires verschijnen er zo nu en dan software-updates. Hierin worden vaak kleine dingen verbeterd. Het meest recente voorbeeld is Apple’s Magic Keyboard voor iPad.

Waar het voorgaande keren een flinke lijst aan apparaten betrof, gaat het nu slechts om twee apparaten. Dit keer staat er voor het Magic Keyboard voor iPad Pro en Magic Keyboard voor iPad Air een software-update klaar. Het gaat dan specifiek om het Magic Keyboard voor de iPad Pro (M4/M5) en iPad Air (M3)

Magic Keyboard (iPad Pro M4/M5): update 0750.0220.0304 (was 0680.0220.0301)

Magic Keyboard (iPad Air M3): update 0400.0140.0303 (was 0350.0135.0303)

Deze modellen zijn te herkennen aan de rij functietoetsen bovenaan het toetsenbord. Het zijn de meest recente modellen uit respectievelijk 2024 en 2025. Voor eerdere generaties van het Magic Keyboard voor iPad zijn geen updates verschenen.

Het is nog onduidelijk wat deze nieuwe updates precies doen. In dit soort updates zorgt Apple er meestal voor dat accessoires goed blijven werken op alle apparaten of worden kleine problemen opgelost. Er worden dus geen nieuwe functies geïntroduceerd.

Je kunt dit soort accessoires niet handmatig updaten, want de updates worden meestal automatisch op de achtergrond geïnstalleerd. Het enige dat je hoeft te doen is je Magic Keyboard verbinden met je iPad Pro of iPad Air. Daarna wordt de update doorgaans vanzelf uitgevoerd.

In het geval van de Magic Trackpads en het Magic Keyboard, kun je eenvoudig checken of je al up-to-date bent. Volg deze stappen: Zorg dat je iPad verbonden is met het Magic Keyboard. Open Instellingen > Algemeen > Info > Magic Keyboard. Controleer het versienummer en vergelijk met dat hierboven.

Er zijn verschillende manieren om updates voor je Apple-apparaten te vinden in iOS. Wij hebben per iDevice uitgelegd hoe je deze updates kan vinden.