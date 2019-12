Ook dit jaar is er weer Serious Request en je kan alles live volgen via de 3FM Serious Request app. Zo volg je alle ontwikkelingen rondom 3FM Serious Request: Lifeline op iPhone en iPad.

Net als vorig jaar is er geen Glazen Huis meer, want alles draait om 3FM Serious Request: The Lifeline. Dat betekent dat de dj’s weer door het hele land trekken om lokale acties te ondersteunen en te bezoeken. Zoals altijd kun je met de Serious Request-app alles live volgen via je iPhone en iPad.



Serious Request 2019 volgen op iPhone en iPad

Het is inmiddels gewoonte geworden: de laatste dagen voor kerst start muziekzender 3FM met de actie Serious Request. Dit jaar halen de dj’s geld op jongen mensen te beschermen tegen mensenhandel. De dj’s starten in Goes, om uiteindelijk op kerstavond te eindigen op de Grote Markt in Groningen. Dit gaat in een estafettevorm, waarbij twee dj’s telkens het stokje overgeven. De drie dj-teams bestaan uit Frank en Eva, Sander en Herman en Mark en Jorien de tocht naar het noorden af gaan leggen.

Er is geen specifieke Serious Request app, want 3FM gebruikt daarvoor de standaard 3FM-app. Heb je die al op je toestel staan, dan hoef je die alleen maar te updaten. Onderin de app vind je een knop om meteen naar alle Serious Request-content te gaan. Je kan direct doneren bij het Rode Kruis, zelf een actie starten, een plaat aanvragen en de route van de dj’s bekijken met de GPS-tracker. Je ziet dan precies hoe laat ze waar zijn en check je of ze ook bij jou in de buurt komen. Je kan via de 3FM-app natuurlijk ook live meekijken bij de dj achter de microfoon.

In de 3FM-app wordt alle content van Serious Request helaas via een website ingeladen, dus heel intuïtief werkt het allemaal niet. Wil je liever geen aparte app downloaden, dan kan je dus ook gewoon naar de website van 3FM gaan. Desalniettemin blijf je met de 3FM-app volledig op de hoogte.

Volgen op tv

Ook op tv wordt stilgestaan bij de actie. In de nacht is er op NPO 3 een uitzending met daarin enkele hoogtepunten van de dag. In onze lijst met televisie-apps voor iPhone en iPad vind je alle mogelijkheden waarom je deze uitzending kan bekijken. Daarnaast bekijk je alles live via het kanaal NPO 1 Extra, dat bij alle kabelaanbieders gratis te bekijken is. Ook via de NPO Start-app kijk je live naar NPO 1 Extra.

Bekijk ook Televisiekijken op je iPhone en iPad met Nederlandse apps Televisiekijken doe je net zo makkelijk op je iPhone en iPad, waar je maar wilt. Met deze Nederlandse apps kijk je tv, overal en op elk moment.

Wil je simpelweg alleen naar de radio luisteren zonder alle poespas van de 3FM-app, dan vind je in onze lijst van de radio-apps een overzicht van de beste apps. Zo kun je zelfs onderweg alles van Serious Request blijven volgen.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: dit zijn de beste radio-apps voor je iPhone Radio luisteren op de iPhone gaat prima met deze iPhone en iPad apps. iCulture zet de 5 beste radio apps voor iOS op een rij, zodat je weet welke radio-app je het beste kunt gebruiken.

Serious Request op social media

Twitter is zoals gebruikelijk de plek waar veel activiteiten van Serious Request te volgen zijn. Via het account @3FM blijf je op de hoogte van onder andere de tussenstand. Ook de dj’s zelf zullen geregeld van zich laten horen via hun persoonlijke accounts @Frank3FM, @evakoreman, @Sander3FM, @Jorien3FM, @MarkvdMolen en @hermandeperman. Mocht je een melding willen krijgen van nieuwe tweets van de dj’s, dan kun je ze volgen en daarna vanuit hun profiel op het belletje tikken. Mocht je zelf meetweeten, vergeet dan niet de hashtag #SR189te gebruiken.

Op Facebook is er ook het 3FM-account waar je filmpjes en meer terug kunt vinden. Ben je meer een Instagram-gebruiker, dan moet je voor Serious Request bij het account van NPO 3FM zijn.