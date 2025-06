Yellowstone seizoen 5: hier kijk je de ontknoping [ADV]

De serie Yellowstone is ontzettend populair en op verschillende streamingdiensten te vinden. Maar, er is een uitzondering: seizoen 5. Toch cruciaal, want het is de ontknoping. In dit artikel leggen we je uit waar je seizoen 5 wél kunt streamen.

Stream Yellowstone seizoen 5 exclusief op SkyShowtime

Ben jij ook al helemaal verslaafd aan westernserie Yellowstone? Dan ben je niet de enige. Je kijkt de serie op verschillende streamingdiensten in Nederland. Hier ontbreekt echter het laatste (en belangrijkste) seizoen: de ontknoping.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door SkyShowtime. Lees onze disclaimer.

We hebben goed nieuws voor je: het laatste seizoen is wél te vinden op SkyShowtime. Hier stream je de ontknoping exclusief én met extra voordeel. Tot en met 30 juni krijg je het eerste jaar 40% korting op je abonnement.

Yellowstone: episch westerndrama

In Yellowstone volg je de Dutton-familie en hun ranch in Montana. De ranch wordt van allerlei kanten bedreigd. Denk aan de overheid, projectontwikkelaars, en het naburige natuurreservaat, maar ook in de familie zelf zijn flink wat ruzies over de toekomst. John Dutton (gespeeld door Kevin Costner) staat aan het hoofd van het gezin en wil de boerderij koste wat kost in de familie houden.

Manipulatie en geweld deinst hij niet voor terug, zelfs niet bij zijn eigen kinderen. De serie zit boordevol spectaculaire landschappen en krachtige dialogen. Voor liefhebbers van drama, actie en prachtige natuurbeelden is Yellowstone absoluut een aanrader.

SkyShowtime tijdelijk met 40% korting

Yellowstone staat in zijn geheel dus op SkyShowtime en daar is tot en met 30 juni een goede aanbieding te vinden. Tijdelijk stream je Yellowstone met 40% korting. Het eerste jaar betaal je voor SkyShowtime Standaard geen €8,99 maar €5,39 per maand. Dit maakt het abonnement zelfs goedkoper dan de versie met reclame!

Voor wie wil streamen op tot vijf schermen tegelijk én in 4K-kwaliteit is er het Premium-abonnement. Ook hier krijg je tot en met 30 juni 40% korting. In plaats van €11,99 betaal je nu het eerste jaar €7,19 per maand. Dit betekent niet dat je het hele jaar vastzit aan SkyShowtime: de abonnementen zijn gewoon maandelijks opzegbaar.

Wil je nog goedkoper kijken? Dan is er ook nog de optie om te kiezen voor reclame. Zoals gezegd is SkyShowtime Standaard momenteel maandelijks goedkoper, maar door voor een langere periode in één keer te betalen bespaar je flink. Kies voor de 6-maandendeal of het jaarabonnement Standaard met reclame en je kijkt vanaf €3,92 per maand.

Meer info over de SkyShowtime-abonnementen

Tussen SkyShowtime Standaard en Premium zitten een aantal verschillen. Kies het abonnement dat bij je past. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Standaard met reclame: 5,99 euro per maand (of 3,92 euro per maand bij het (half)jaarabonnement

(of 3,92 euro per maand bij het (half)jaarabonnement Standaard: 5,39 euro per maand (eerste 12 maanden, daarna 8,99 euro per maand) Toegang tot twee schermen, Full HD-kwaliteit, tot 30 downloads, ideaal voor een stel of gezin

(eerste 12 maanden, daarna 8,99 euro per maand) Premium: 7,19 euro per maand (eerste 12 maanden, daarna 11,99 euro per maand) Toegang tot vijf schermen, 4K-kwaliteit, tot 100 downloads, perfect voor een gezin

(eerste 12 maanden, daarna 11,99 euro per maand)

Dit kijk je nog meer op SkyShowtime

Klaar met het bingen van Yellowstone? Er is nog veel meer te zien op SkyShowtime: van meeslepende series tot blockbusterfilms. Zo is het vervolg op het epische Gladiator er te bekijken en de bekroonde animatiefilm The Wild Robot.

Een andere aanrader is de Poolse serie Langer. Hoofdpersoon Piotr erft het bedrijf van zijn vader, maar is ondertussen ook een gezochte seriemoordenaar. Hij ontmoet de slimme en intrigerende Nina, die steeds dichterbij hem, en zijn geheim, komt.