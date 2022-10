De verbazing was groot toen Apple vorige week een absurd duur 'instapmodel' van de iPad aankondigde. Opvallend is dat Apple juist een goedkoper model van plastic wilde maken. Maar die plannen werden geschrapt.

Goedkope plastic iPad

Als je de iPad 2022 met Magic Keyboard Folio koopt ben je bijna duizend euro lichter. Dat is een forse prijs voor een tablet die voorheen als ‘betaalbaar’ bekend stond. Nu blijkt dat Apple wel degelijk van plan is geweest om een goedkopere iPad met plastic behuizing en plastic keyboard te maken, die in totaal minder dan $500 moest gaan kosten. Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De plannen gingen echter niet door.



De iPad zou een volledig plastic behuizing krijgen en zou gebundeld worden met een eveneens plastic toetsenbord. “Het was waarschijnlijk Apple’s enig echte hoop om een antwoord te hebben op Chromebooks in het onderwijs”, voegt Gurman toe. De laatste keer dat Apple een goedkoop plastic iOS- of iPadOS-device op de markt bracht, was de iPhone 5c in felle kleurtjes die door Jony Ive “unapologetically plastic” werd genoemd. Het was dan wel plastic, maar Apple schaamde zich er niet voor.

Het is onduidelijk of dit model als 10e generatie iPad stond gepland, of dat het bedoeld was als een extra goedkoop model voor bijvoorbeeld scholen. De huidige 10e generatie is allesbehalve goedkoop. Deze heeft een nieuw design gekregen en is verkrijgbaar in nieuwe kleurtjes voor een prijs die tweehonderd euro hoger ligt dan voorheen. Een gelamineerd scherm zit er echter niet in en de keuze voor Apple Pencil 1 leidt tot een onhandige afhankelijkheid van adapters. Hij ligt vanaf aanstaande woensdag in de winkels.

Je kunt je huidige Apple Pencil blijven gebruiken, maar zal dan wel de losse adapter van €10,- moeten aanschaffen om de Pencil überhaupt aan je nieuwe iPad te kunnen koppelen. Binnenkort lees je op iCulture een uitgebreide review van de iPad 2022 en wat we ervan vinden.

Had jij liever een extra goedkope iPad van plastic gezien? Of toch liever het aluminium dat we van Apple gewend zijn?