"Hey Google, speel mijn workout-playlist op YouTube Music!" Met een Nest-speaker in huis kun je allerlei slimme dingen doen. Sporten, gezonde recepten opvragen, nieuwe gewoontes aanleren. New Year, New Me!

Begin het nieuwe jaar goed met Smart Home made by Google. Met de Google Nest-producten haal je mooi design in huis. Maar ze vallen vooral op door hun handige functies. Nu het in januari tijd is voor goede voornemens gaan de Google Nest-producten je ook daarbij helpen.

De bekende webwinkel tink heeft een aantal Google Nest-bundels waarmee je profiteert van extra korting!

Google Nest Wifi gaat ervoor zorgen dat je tot in de verste uithoeken van je huis nog goed wifi-bereik hebt. Je geniet overal van snel internet zodat je al jouw nieuwe plannen en projecten in 2021 kunt realiseren.

Haal je een set Google Nest Audio-speakers in huis, dan kun je daar bijvoorbeeld het volgende mee doen:

New Year, New me

“Hey Google, zet een timer voor 1 minuut voor planks”

New Year, New workout

“Hey Google, speel mijn workout playlist op Youtube Music”

De kleinere Google Nest Mini is ideaal om bijvoorbeeld informatie op te vragen, maar je kunt er ook muziek mee afspelen:

New Year, New habits

“Hey Google, hoeveel calorieën zitten er in brood?”

New Year, New zen

“Hey Google, speel meditatiemuziek”

Kijk snel welke voordelige Google Nest-bundels je met extra korting kunt vinden bij tink! Zo ben je in één keer klaar voor het nieuwe jaar. Met snel internet en een speaker die je op allerlei punten helpt, moet het lukken om je doelen voor 2021 te halen!