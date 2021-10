De leukste apps van week 39-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Shift Keyboard Wie onze berichtgeving rondom de nieuwe Apple Watch Series 7 goed heeft gevolgd, kent de nieuwe QuickPath toetsenbord op het horloge. Hiermee kun je echt typen vanaf je pols. Nadeel: het werkt niet in het Nederlands en ook alléén op de Series 7 . Met Shift Keyboard kun je op alle modellen een dergelijk toetsenbord gebruiken. De app heeft recent enkele handige verbeteringen gekregen. In Shift Keyboard 5 zit een verbeterde autocorrect functie. De app kan nu beter voorspellen wat je wil typen, ook voordat je iets getypt hebt. Ook is de indeling iets aangepast voor kleinere Apple Watches. Helaas werkt de app alleen met de ingebouwde Berichten-app op je Apple Watch, maar dat is een beperking vanuit Apple. Op je iPhone werkt de app overal.

iMazing 2

Gebruik jij iMazing 2 om vanaf je Mac of PC je hele iPhone of iPad uit te lezen? De app heeft nu officieel ondersteuning voor iOS 15. Ook op de nieuwste versie van iOS kun je nu vlekkeloos foto’s overzetten, back-ups maken en uitlezen, contacten importeren en nog veel meer. Nieuw is ondersteuning voor podcasts. Daarnaast biedt iMazing nu ook ondersteuning om Pegasus spyware te detecteren. Ten slotte is de fotoweergave in de app verbeterd.

Je kunt iMazing downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Dell Display Manager

Gebruik jij externe monitoren van Dell in combinatie met je Mac? Dan hebben we goed nieuws: Dell Display Manager is nu ook beschikbaar voor de Mac. Voorheen vond je de app enkel op Windows. Met deze app kun je de instellingen van je geschikte monitor nauwkeurig aanpassen. Je kunt ook eenvoudig de oriëntatie wijzigen. Dat is prettiger dan werken met ingebouwde menu’s van monitoren. Dell Display Manager werkt met Macs uit 2018 en nieuwer.

Alles leren over geschikte monitoren en Dell Display Manager downloaden kan op de website van Dell.

Pixelmator

De ML Super Resolution functionaliteit van Pixelmator is verbeterd. Deze functie kan met behulp van machine learning de kwaliteit van een afbeelding ophogen. Het resultaat is met de nieuwste update nog meer verbeterd (en het was al best goed). Daarnaast is er ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe iPad mini 6. Het renderen gaat 40% sneller. Apple’s nieuwste kleine tablet is met deze taak zelfs sneller dan een 2017 iMac Pro en een 2020 MacBook Air met M1-chip.

Clubhouse

Ken je Clubhouse nog? Dit sociale platform heeft een handige update gekregen. Zo kun je nu clips opnemen en delen, zoeken naar clubs, en opnieuw afspelen. Dit zijn drie functies waar vanaf het begin al om werd gevraagd. Is het genoeg om de app weer razend populair te maken? Dat betwijfelen we. Mocht je nog Clubhouse (of alweer) gebruiken, dan zul je waarschijnlijk blij zijn met deze toevoegingen.