De leukste apps van week 12-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Crash Bandicoot: On the Run Gameliefhebbers zullen deze naam ongetwijfeld kennen. Je kunt nu een nieuwe Crash Bandicoot-game spelen op je iPhone , maar in een andere stijl dan je gewend bent. In Crash Bandicoot: On the Run speel je een spel vergelijkbaar met Temple Run. Het is dus de bedoeling dat je zo ver mogelijk rent en ondertussen obstakels ontwijkt. Naarmate je verder rent wordt het uitdagender. Hoewel het doel van de game dus anders is dan we gewend zijn van de klassieker zijn er toch wat herkenningspunten. Zo is de typerende Crash-muziek in een nieuw jasje gestoken en is de algehele sfeer ook als vanouds. In onze review van Crash Bandicoot: On the Run lees je onze mening over de game en geven we een voorproefje van wat je van de game mag verwachten. Bekijk ook Review: Crash Bandicoot: On the Run brengt een snufje Crash-charme naar de iPhone Crash Bandicoot is terug. De bekende buideldas heeft een nieuwe game die speciaal gemaakt is voor smartphones. Crash Bandicoot: On the Run is een variant op het runner-genre. Weet de game het oude Crash-gevoel te laten herleven?

Morpho Converter

In de App Store vind je een goed aanbod aan apps die valuta kunnen omrekenen. Morpho Converter is ook zo’n app, maar dan net even beter dan de rest. Ten eerste is het design heel strak en weet je meteen hoe de app werkt. Verder is het heel handig dat de app geschikt is voor haast alle Apple-platformen: Mac, iPhone, iPad en Apple Watch. Er is een widget, je kunt makkelijk het resultaat kopieëren, Siri gebruiken en op de Mac is er zelfs Touch Bar ondersteuning.

We noemden het net even een app voor valuta, maar Morpho Converter kan veel meer zaken omrekenen, zoals afstanden, bestandsgroottes, spanning, afstand, oppervlaktes en meer. De app is gratis te downloaden, maar voor alle functies moet je een klein bedrag betalen. Zoek je nog een goede omreken-app, dan is Morpho Converter zeker de moeite waard.

SceneFlow

Zoek je een app om je HomeKit-woning makkelijk te bedienen? Probeer dan SceneFlow. Wij vinden dat deze app er een stuk beter uitziet dan Apple’s eigen Woning-app. Bovendien is ‘ie ook een stuk beter aan te passen naar jouw behoeftes. Zo bepaal je zelf of je je camerabeelden op je voorpagina zet en welke lampen je daar razendsnel kunt bedienen. De Woning-app van Apple is vrij beperkt hierin. Je kunt zelfs het formaat van de tegels bepalen. Ook zijn er meer soorten icoontjes beschikbaar voor je accessoires zodat je ze nog sneller herkent. De app is gratis met betaalde premiumfuncties.

Time Zone Pro

Heb je familie, vrienden of collega’s in andere tijdzones? Je kunt natuurlijk altijd in je hoofd uitrekenen hoe laat zij het hebben, maar er zijn natuurlijk ook apps voor. Zo ook Time Zone Pro. In de app voeg je mensen toe en geef je aan waar ze wonen. Time Zone Pro laat je vervolgens op je Mac, iPhone en iPad zien hoe laat het overal is. Is het nacht, dan staat er ook een maantje bij zodat je ze niet per ongeluk wakker belt. De app heeft ook widgets om je favoriete personen sneller bij de hand te hebben. Je betaalt eenmalig voor de app.

HoppAR

Met HoppAR kun je van dichtbij zien hoe een raketlancering eruit ziet, gewoon op je iPhone of iPad. Met augmented reality loop je om een raket heen voor en tijdens de lancering. Onderin je scherm zie je de tijd tot lancering, de hoogte en snelheid. Net zoals tijdens een echte lancering dus. Er is zelfs nagedacht over de weersomstandigheden. Die kun je zelf instellen, net als de helderheid van de raket zelf. Heb je alles mooi ingesteld, dan kun je de lancering filmen.

Uiteraard vind je in de app echte raketten zoals de Falcon Heavy. Over iedere raket zie je uitgebreide technische specificaties. Let op: je moet betalen voor bepaalde missies/raketten.

Rijden de Treinen

In coronatijd wellicht niet extreem relevant, maar zet ‘m voor de zekerheid maar vast op je telefoon. Met ‘Rijden de Treinen’ zie je, zoals de naam al zegt, of je trein rijdt. Dat kan ook met de NS-app en andere ov-apps, maar de kracht van deze app is de snelheid. Alles is erop gericht om jou meteen na het openen van de app de stand van zaken te laten zien. In de NS-app vereist dat meerdere tikken. Deze app biedt overigens ook extra informatie zoals de drukte en samenstelling.