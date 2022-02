Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van februari 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: SmartFriends De makers van de Nederlandse app SmartFriends hebben één doel: het vermogen van je hersenen laten groeien. Dit proces wordt hersenplasticiteit genoemd en het is belangrijk dat je hiervoor je hersenen blijft trainen. Dat is precies wat SmartFriends je laat doen. Met slechts één puzzel per dag raak je al aan de gang. De IQ-testjes bestaan onder meer uit cijferreeksen of een matrigma – een soort test waarbij je het logische vakje moet kiezen. In de naam zit het al verstopt: SmartFriends laat je samen spelen met vrienden. Je doet de tests nog steeds alleen, maar door vrienden uit te dagen blijf je gemotiveerd. SmartFriends is volledig gratis en bevat dus ook geen in-app aankopen.

Sidelyne

Voor wie gek is op sportevenementen is er een nieuwe Nederlandse app te downloaden. Met Sidelyne kun je zoeken naar evenementen bij jou in de buurt of op een bepaalde datum. Je ziet wat, waar, hoe laat en wanneer iets is. Ook de eventuele toegangsprijs wordt vermeld, al zegt de ontwikkelaar dat de meeste evenementen gratis zijn. Je steunt de organisatie dan door iets te kopen op locatie, zoals drinken of een snack. Verder helpt de ontwikkelaar al met wat inspiratie, namelijk dat je de app ook op vakantie kunt gebruiken. Zo ontdek je lokale sporten, wat voor een echte sportgek natuurlijk leuk kan zijn.

Truckmeister

Flitsmeister heeft iets nieuws: met Truckmeister krijgen vrachtwagenchauffeurs een op maat gemaakte app. Truckmeister heeft navigatie die speciaal afgestemd is op vrachtwagens, waardoor er ook rekening gehouden wordt met routes en doorrijhoogtes. Ook de getoonde maximumsnelheden zijn aangepast voor vrachtwagens. Je kan maten en gewichten toevoegen en de interface is ook aangepast. De app heeft verder dezelfde look en feel als de Flitsmeister-app. Overigens is Truckmeister niet helemaal nieuw: al in 2019 schreven we over de app, die toen nog FLUX Trucking heette. De app is echter helemaal vernieuwd.

Calculator Q

Deze app is volgens de Belgische ontwikkelaar Dennis van Roeyen niet de zoveelste rekenmachine-app. De app biedt namelijk een volledige geschiedenis van je berekeningen, waarbij je ook labels kan toevoegen zodat je later nog weet waar het een berekening voor was. Je die labels zelfs in andere berekeningen gebruiken. Het is ook mogelijk om eerdere berekeningen te bewerken. De app is er voor iPhone….en iPad! Vooral dat laatste kan handig zijn, omdat daar nog steeds geen standaard Rekenmachine-app voor beschikbaar is.

Videotape

Iedereen kent het wel: videoboodschappen. Om een jarige te feliciteren of iemand een hart onder de riem te steken, worden vaak videoboodschappen gemaakt. Iedereen die meedoet, spreekt een filmpje in met een boodschap. Later worden alle filmpjes achter elkaar geplakt en afgeleverd als één lange video. Om dat hele proces te vergemakkelijken, kun je de Videotape-app gebruiken. Je kunt als initiatiefnemer een link delen met anderen, waarna iedereen een eigen filmpje kan opnemen met de app op hun eigen telefoon. Jij ontvangt dit allemaal, zodat je het van muziek en titels kunt voorzien. De gratis versie is beperkt tot 9 mensen. Tegen betaling wordt de limiet 50 mensen.

itsme

Itsme is van oorsprong een Belgische app en is een soort alternatief voor DigiD en iDIN. Sinds vorig jaar werkt de app ook in Nederland, maar nu kun je het ook in Rotterdam gebruiken. Het is daarmee de eerste ondersteuning vanuit de publieke sector. Je kunt met Itsme eenvoudig inloggen bij allerlei websites – van de overheid tot banken en van je verzekering tot je telecomprovider. De app is uniek voor jou dankzij je unieke pincode. Ook controleert de app jouw telefoonnummer en kan de app alleen op jouw toestel worden geïnstalleerd. Het voordeel is dat je op veel plekken op dezelfde manier inlogt op een veilige manier. Heb je deze app nog niet geïnstalleerd, dan is het zeker een aanrader!

Nick & Simon AR tour

Om te vieren dat Nick & Simon maar liefst tien nummer-1-albums hebben uitgebracht, heeft het duo een eigen biljet gekregen. Met de speciale AR-app kun je een heus concert in je woonkamer krijgen via je iPhone. Op gezette tijden vinden er 10 concerten plaats. Hiervoor ‘betaal’ je met het speciale biljet dat je kunt kopen. De opbrengst hiervan gaat naar EpilepsieNL. Zij onderzoeken niet alleen epilepsie, maar verbindt ook lotgenoten. Gemiste concerten kun je gelukkig wel terugkijken. Tijdens de ervaring opent de deur naar een virtuele wereld en wordt er een nummer gezongen.

