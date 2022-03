De leukste apps van week 9-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: MaskerAid @caseyliss An impromptu pizza picnic in a local park last night enjoying the early Spring-like upper 70s, with my circus — now social-media-safe thanks to Maskeraid! pic.twitter.com/0XUvmKqtsr — Leon Cowle (@leoncowle) March 3, 2022 Zou je graag foto’s op internet willen plaatsen, maar staan er ook gezichten op de foto van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven? Of wil je misschien het gezicht van je kind niet op iedere foto hebben omwille van privacy? Daar kun je MaskerAid voor gebruiken. Deze app herkent gezichten op een foto en plaatst er zelf een emoji op. Je kunt het formaat en de rotatie zelf nog bijstellen. Na het bewerken van een foto kun je deze opslaan om hem ergens te delen. Alleen de gewone smiley (🙂) is gratis. Als je andere emoji wil gebruiken, kun je een in-app aankoop van €2,99 doen om ze allemaal te ontgrendelen. Er is een voordeel aan het gebruik van emoji in plaats van zwarte balkjes of een blur-effect. Dat geeft een foto toch een andere uitstraling die wat minder vrolijk is. Je kinderen worden immers niet gezocht door de politie. 😉

Pure Paste

Ken je dat irritante gevoel wanneer je een stuk tekst kopieert en plakt, maar dat ook meteen het hele lettertype en de tekstopmaak wordt meegenomen? Vaak wil je alleen de tekst zelf plakken in de stijl van de rest van het document waarin je werkt. Pure Paste regelt dat voor je. Met deze app kun je automatisch alles wat je kopieert omzetten naar alleen de tekst. Links, rare lettertypes en lettergroottes worden niet meegenomen. Als je een bestand of foto kopieert, wordt deze gewoon bewaard in je klembord. Het is mogelijk om bepaalde apps uit te sluiten van Pure Paste. De app negeert teksten die je uit wachtwoordmanagers kopieert. Het is volledig gratis te gebruiken.

Daily

We zien regelmatig apps voorbijkomen waarmee je je tijdsbesteding kunt vastleggen. Veel van deze apps werken op vrijwel dezelfde manier: geef een tijd aan, schrijf op waaraan je werkt en stop de timer als je klaar bent. Met de Nederlandse app genaamd Daily gaat dat eenvoudiger. Je hoeft alleen in de menubalk-app kort aan te geven waaraan je werkt en that’s it. De taken worden automatisch aangevuld en je kunt aangeven wanneer de app het je opnieuw moet vragen. Daily kan je uurbesteding automatisch exporteren zodat je het kunt verwerken in een groter overzicht. De app geeft zelf ook handige overzichten. Je kunt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks betalen voor een abonnement op de app. Er is ook een levenslange licentie beschikbaar. Daily is 7 dagen gratis te gebruiken.

Calory

Zou je graag willen bijhouden hoeveel calorieën je binnenkrijgt op een dag? Daar zijn al veel apps voor, maar Calory is misschien toch de moeite waard. De app is visueel ingericht en laat je in één oogopslag bekijken hoe ver je zit met je limiet voor de dag. Dat zie je in de app, maar ook met het bijbehorende widget. Calory heeft veel soorten statistieken die je inzicht kunnen geven in je gedrag en kan alles in Apple Gezondheid zetten. Weet je niet hoeveel calorieën je op een dag moet binnenkrijgen? De app kan het voor je berekenen op basis van je lichaamsgegevens. Veel functies zijn gratis te gebruiken.

Telegie

Met Telegie kun je 3D-video’s opnemen om de kijker meer inzicht te geven in wat je wil laten zien. De app verzamelt informatie over de gefilmde omgeving uit het beeld wat is opgenomen. De kijker kan er dan zelf doorheen ‘scrollen’ en alle hoeken zelf bekijken. Qua beeldkwaliteit hoef je weinig te verwachten, maar het is al knap dat je dergelijke video’s met een iPhone kan maken, verwerken en bekijken. Er is geen speciale apparatuur vereist. Telegie is ontwikkeld door een student aan de Stanford-universiteit.