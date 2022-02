De leukste apps van week 8-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: SmartFriends De makers van de Nederlandse app SmartFriends hebben één doel: het vermogen van je hersenen laten groeien. Dit proces wordt hersenplasticiteit genoemd en het is belangrijk dat je hiervoor je hersenen blijft trainen. Dat is precies wat SmartFriends je laat doen. Met slechts één puzzel per dag raak je al aan de gang. De IQ-testjes bestaan onder meer uit cijferreeksen of een matrigma – een soort test waarbij je het logische vakje moet kiezen. In de naam zit het al verstopt: SmartFriends laat je samen spelen met vrienden. Je doet de tests nog steeds alleen, maar door vrienden uit te dagen blijf je gemotiveerd. SmartFriends is volledig gratis en bevat dus ook geen in-app aankopen.

MD Vinyl

MD Vinyl geeft een oud tintje aan je muziek op Apple Music. Met deze app kun je widgets op je beginscherm zetten. Als je muziek afspeelt via Apple Music, draait een vinylplaat rond met de albumfoto van je muziek. De widgets zien er goed uit en de app is gratis te gebruiken voor de eerste 100 nummers. Wil je daarna nog het widget gebruiken, dan hoef je eenmalig €0,99 te betalen.

Schooly

Deze app is handig voor iedere scholier of student. Met Schooly kun je je eigen schoolrooster bijhouden inclusief je huiswerk en contactgegevens van je docent. Vind je het systeem van je eigen school niet prettig, dan kun je dit als goed alternatief gebruiken. Je moet wel handmatig dingen invoeren, dus roosterwijzigingen worden niet meegenomen. Daarom kan het als goede toevoeging dienen. Schooly werkt op de iPhone, iPad, Mac en zelfs Apple Watch. Er zijn ook widgets beschikbaar. Je hebt dus overal alles bij de hand. Dat is het grootste voordeel van Schooly.

itsme

Itsme is van oorsprong een Belgische app en is een soort alternatief voor DigiD en iDIN. Sinds vorig jaar werkt de app ook in Nederland, maar nu kun je het ook in Rotterdam gebruiken. Het is daarmee de eerste ondersteuning vanuit de publieke sector. Je kunt met Itsme eenvoudig inloggen bij allerlei websites – van de overheid tot banken en van je verzekering tot je telecomprovider. De app is uniek voor jou dankzij je unieke pincode. Ook controleert de app jouw telefoonnummer en kan de app alleen op jouw toestel worden geïnstalleerd. Het voordeel is dat je op veel plekken op dezelfde manier inlogt op een veilige manier. Heb je deze app nog niet geïnstalleerd, dan is het zeker een aanrader!

Nick & Simon AR tour

Om te vieren dat Nick & Simon maar liefst tien nummer-1-albums hebben uitgebracht, heeft het duo een eigen biljet gekregen. Met de speciale AR-app kun je een heus concert in je woonkamer krijgen via je iPhone. Op gezette tijden vinden er 10 concerten plaats. Hiervoor ‘betaal’ je met het speciale biljet dat je kunt kopen. De opbrengst hiervan gaat naar EpilepsieNL. Zij onderzoeken niet alleen epilepsie, maar verbindt ook lotgenoten. Gemiste concerten kun je gelukkig wel terugkijken. Tijdens de ervaring opent de deur naar een virtuele wereld en wordt er een nummer gezongen.