De leukste apps van week 1-2022 in App Gemist

iCulture App van de Week: Flatify

Flatify is een handige app voor huishoudens. Je kunt taken verdelen om de boel draaiende te houden. In de app houd je bij wie welke taak doet en kun je ook zien wie zich het vaakst aan die opdracht houdt. Ook zit er een boodschappenlijstje in die met iedereen wordt gesynchroniseerd. Hebben jullie kosten gemaakt, dan kun je die in Flatify zetten. Met de chatfunctie houd je iedereen op de hoogte.

Naast ál deze functies kun je ook nog eens een gedeelde agenda maken. Dat kan natuurlijk ook in de Agenda-app van Apple, maar in Flatify komt alles samen. In het overzicht zie je welke taken jouw kant op komen binnen 7 dagen. Sommige functies zijn betaald, maar de goede orde in huis is ook wat waard. Het werkt met gezinnen, maar ook met studentenhuizen.