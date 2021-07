De leukste apps van week 30-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Nanogram Messenger Maak je gebruik van Telegram en heb je een Apple Watch ? Dan is Nanogram Messenger misschien wel iets voor jou. Deze gratis Apple Watch -app kun je eenvoudig koppelen aan je Telegram-account. Je chats kun je dan beheren vanaf je pols. Het is mogelijk om meldingen te ontvangen en berichten te sturen. Voor het sturen van berichten kun je dicteren. Het koppelen van de app is eenvoudig. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, scroll je een beetje naar beneden. Je krijgt dan de optie om een QR code te scannen. Eenmaal gekoppeld is het ook handig om een complicatie toe te voegen. Zo kun je vanaf je wijzerplaat snel bij je chats komen. Vanuit de Telegram-app kun je dit doen. Nanogram Messenger is helemaal gratis en de ontwikkelaar belooft geen data te verzamelen.

Albert Heijn

Sinds kort heeft Albert Heijn een functie waar velen al een hele tijd op zaten te wachten: digitale kassabonnen! Wanneer je met je persoonlijke bonuskaart afrekent, wordt de bon automatisch aan je account gekoppeld. In de Albert Heijn-app vind je de bon via het poppetje rechtsboven. In het menu vind je nu een kassabon-optie.

De bon ziet er exact hetzelfde uit als een gewone kassabon. Je ziet dus ook alle details over je transactie. In de toekomst wil Albert Heijn ook een barcode toevoegen om de zelfscanpoortjes mee te openen. Wordt dat dan echt het einde van de papieren bon? De digitale kassabon blijft 27 maanden bewaard in je account. Je kunt ze ook exporteren als PDF-bestand. Handig voor declaraties!

Safari, maar dan oud

Is deze app nou nieuw of oud? Wij zeggen nieuw. Ontwikkelaar Zane (@zzanehip) heeft in SwiftUI de oude versie van Safari nagemaakt voor nieuwe Macs. Het uiterlijk van deze onofficiële Safari is gebaseerd op Apple’s ontwerp uit het tijdperk van Mac OS X Snow Leopard, dik 10 jaar geleden. Rechtsboven vind je de gescheiden Google-zoekbalk, want dat was destijds nog niet geïntegreerd met de adresbalk. Zelfs het Safari-icoontje is meegenomen.

De app is nog niet af, maar de ontwikkelaar is van plan meer functies na te bootsen. Je kunt ‘Safari’ downloaden op GitHub.

Waarheen?

Deze app is handig voor op reis en wanneer je nieuwe plekken bezoekt. De app vertelt je waar je het beste heen kunt als je wil eten, wil fotograferen, een museum zoekt, boodschappen wil doen en meer. In versie 11 van Waarheen? is de augmented reality functionaliteit verbeterd. De functie zit er al 10 jaar in, maar wordt nog altijd verbeterd. Verder kun je nu widgets toevoegen aan je beginscherm en wat mooier is: je kunt het nu ook gratis downloaden. De app is overgestapt naar een freemium-model, dus je hoeft niet direct te betalen voor alle functies.

Complication Lab

Deze app, gemaakt door de Belgische Olivier Overstraete, geeft je de mogelijkheid om heel veel soorten complicaties te maken voor je Apple Watch. Zo heb je meer controle over wat je op je wijzerplaat ziet. Het idee is simpel: kies uit één van de mogelijke complicatiesoorten en kies welke data je erin wil zetten. De app zorgt ervoor dat het dan juist wordt getoond.

Bij de complicaties heb je nog meer opties. Zo kun je de kleuren zelf instellen en pas je de icoontjes aan. Je hebt zo de mogelijkheid om je hele wijzerplaat samen te stellen op jouw manier.