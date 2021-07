De leukste apps van week 29-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Shark Tracker Ben je geïnteresseerd in wilde haaien en biologie? Dan is deze Shark Tracker wellicht wat voor jou. Voor wetenschappelijk onderzoek is OCEARCH bezig met het nauwkeurig bestuderen van haaien en hun bewegingen. Deze bewegingen kun je in Shark Tracker bijna live volgen. Op de kaart zie je waar haaien zich momenteel bevinden. Je kunt erop tikken om meer informatie te bekijken, zoals het geslacht, gewicht, lengte en natuurlijk de naam. Tik je op een haai, dan staat er een kort verhaaltje over waar de haai voor het eerst is gezien en gechipt door onderzoekers. Nog mooier: je kunt zelfs de geschiedenis van de haai bekijken en ontdekken welke gigantische afstanden ze afleggen. Shark Tracker heeft ook ondersteuning voor zeeschildpadden. De app is helemaal gratis en bevat geen in-app aankopen en reclame.

ITALY. Land of Wonders

Een unieke actie van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: een game om de schoonheden van Italië te laten zien. Het doel van het ministerie is om toeristen te trekken. In ITALY. Land of Wonders reis je allerlei bekende steden en gebieden af door erdoorheen te dwalen. De game ziet er gelikt uit en kan volgens het ministerie zelfs dienen als reisgids.

Alle getekende locaties zijn game-versies van echte locaties. Tijdens het spelen leer je een boel over Italië met meer dan 600 verhalen, artikelen en leuke feitjes. De game is helemaal gratis.

CARROT Weather

Bij iCulture zijn we fan van deze weer-app. Deze week heeft de grappige en bijdehante app weer een nieuwe update gekregen. Er zitten allerlei kleine functies in en nieuwe locaties om te zoeken. Daarnaast bevat de update ook grotere vernieuwingen. Zo kun je nu automatisch de lay-out laten wijzigen en is er keuze uit nog meer soorten kaarten voor je overzicht.

Carrot Weather has a Citizen Report feature now, and it’s… well, this. pic.twitter.com/egYbGxh5zk — Stuart Barnes (@TychoQuad) July 23, 2021

Je ziet het al in de tweet hierboven: je kunt nu je eigen weerbericht inspreken! Op basis van de ingevulde locatie kun je, onder een zelfbedachte naam, van de autocue een weerbericht oplezen in stijl van CARROT. Je kunt de opname ook delen via de bekende kanalen. Doe je dit vaak genoeg, dan kun je nieuwe achievements verdienen.

Polarsteps

Reizigers opgelet! Het Nederlandse Polarsteps heeft een leuke nieuwe functie: Polarsteps Guides. Dit zijn reisgidsen die je ter inspiratie voor je eigen trips kunt gebruiken. De gidsen zijn samengesteld door het team van Polarsteps, met behulp van Polarsteps-reizigers. Je vindt er insider tips en interessante locaties. Op dit moment zijn er 60 gidsen voor Nederland, Duitsland en België. Dat wordt gaandeweg uitgebreid.

PhotoMeister

Met PhotoMeister kun je diavoorstellingen afspelen op iedere Smart TV vanaf je iPhone. Je hebt hiervoor geen extra hardware nodig, zoals een Apple TV. De ontwikkelaar zegt dat het met ieder merk werkt. Voordat je je kiekjes laat zien, kun je in de app een presentatie samenstellen en muziek toevoegen. PhotoMeister kan ook handig zijn als je bij vrienden of familie op bezoek bent en geen Apple TV tot je beschikking hebt.