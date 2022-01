De leukste apps van week 2-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: 112NL De Nationale Politie heeft namens de hulpdiensten in de meldkamer een nieuwe app uitgebracht. Vanuit 112NL kun je snel bellen met 112, al verloopt het gesprek nog wel via je mobiele netwerk. In de app kun je direct aangeven of je de politie, brandweer of ambulance nodig hebt. Als je belt, wordt je naam en locatie live gedeeld met de meldkamer. Een bijzondere functie van 112NL is de chatfunctie. Alleen de meldkamer kan een chatgesprek starten. Dat komt van pas als je niet (goed) kunt spreken of horen, zij het vanwege een medische aandoening of als je vanwege jouw noodsituatie geen geluid kunt maken. Het maakt niet uit welke taal je spreekt, want de app kan alles vertalen. De app is uiteraard helemaal gratis, maar werkt alleen in Nederland. Bekijk ook Met de officiële 112NL-app kun je ook chatten met de meldkamer De Nationale Politie heeft een officiële 112-app uitgebracht, genaamd 112NL. De app laat je direct contact opnemen met de juiste afdeling, maar je kan ook een chat starten.

PushupChamp

Wil je fit blijven of worden met opdrukken? Dan is PushupChamp iets voor jou. Deze Nederlandse app helpt je erbij, maar ook als je al goed bent in push-ups doen, kan het leuk zijn. De app maakt gebruik van Apple’s Vision Framework en hierdoor worden je push-ups automatisch herkend. Je hoeft dus niet meer zelf te tellen. Verder onthoudt PushupChamp je statistieken en records. Zet je telefoon gewoon tegen de muur en begin met sporten. Er zijn verschillende levels, waarbij je steeds meer wordt uitgedaagd en je kunt ook je eigen tijd verbeteren. In de toekomst moet je ook achievements kunnen krijgen.

Locket Widget

Locket Widget is momenteel razend populair in de App Store. De app is in essentie een widget met foto’s voor op het beginscherm van je iPhone. De twist is echter dat jij niet bepaalt welke foto’s je ziet. Je kunt je beste vrienden en/of je partner toevoegen. Zij zetten leuke foto’s op jouw beginscherm, zodat jij verrast kan worden met leuke kiekjes die je zelf misschien niet hebt.

De app vraagt om toestemming om je gehele contactenlijst in te zien. Alleen op die manier kun je mensen uitnodigen. Hopelijk komt er ook een manier om iemand gewoon een uitnodiging te sturen met een link, want dat is een stuk privacyvriendelijker. De ontwikkelaar oogt onschuldig, maar als de app verkocht wordt aan een groter bedrijf, is dat inclusief de verzamelde gegevens.

Shazam-extensie voor Google Chrome

Voor wie gebruik maakt van Google Chrome is er nu een handige nieuwe extensie. Met de Shazam-extensie voor Google Chrome kun je muziek herkennen die in de browser wordt afgespeeld. Het gaat dus niet om muziek die je om je heen hoort, maar echt wat Google Chrome moet afspelen. Heb je ook Apple Music, dan kun je de nummers volledig afspelen vanuit de extensie.

De extensie voor Shazam is gratis te installeren in de Chrome Web Store.

Bekijk ook Met de Chrome-extensie van Shazam herken je muziek die je in je browser afspeelt Shazam heeft een Chrome-extensie gemaakt. Daarmee scan je de muziek die je via de browser afspeelt, bijvoorbeeld in YouTube of Netflix.

Tinkerstellar

Met Tinkerstellar kun je leren programmeren in de Python-programmeertaal. Met Swift Playgrounds 4 van Apple leer je uiteraard programmeren in Swift, maar Python is nog steeds relevant. De inspiratie voor Tinkerstellar is wel bij Swift Playgrounds vandaan gehaald en dat is alleen maar goed. De app is overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken. Alles wordt op je apparaat gedaan, dus je hebt geen externe apparatuur of software nodig. Het is echt om te leren programmeren.