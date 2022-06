De leukste apps van week 24-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Calendars voor Mac De Calendars-app is al lange tijd een populair alternatief voor Apple’s Agenda-app. Sinds deze week is de app ook beschikbaar voor de Mac. Deze app is veel meer dan gewoon een plek om al je afspraken neer te zetten. Het is tegelijkertijd ook een takenlijst en een handige planner. Heb je een vrij volle agenda en wat taken, dan helpt Calendars je met het inplannen van die taken. Hierbij kun je ook snelkoppelingen aanmaken zodat je veelvoorkomende taken en afspraken niet iedere keer handmatig hoeft in te vullen. Het is prettig dat deze app nu ook op de Mac beschikbaar is. Gebruik je het al op de iPhone en iPad, dan wordt alles eenvoudig gesynchroniseerd met je Mac. Ook als je net overstapt kun je dat makkelijk doen. Calendars heeft ondersteuning voor allerlei andere diensten, waaronder Google, Outlook en iCloud.

PDF to Keynote

Heb je een PDF-bestand ontvangen als uitdraai van een PowerPoint- of Keynote-presentatie? Dan wil je die misschien eigenlijk weer omzetten naar een presentatie. Dat kijkt wat prettiger dan scrollen door een PDF-bestand. Of misschien wil je de presentatie zelf wel geven aan een ander. Dan wil je niet met een PDF voor de dag komen. Wat de reden ook is, met de PDF to Keynote app krijg je het voor elkaar.

De app kiest automatisch de verhouding van het beeld en je kunt zo nodig zelf een andere achtergrondkleur kiezen. Er is zelfs een manier om het beeld extra scherp te krijgen voor bijvoorbeeld Retinaschermen.

Deepl

Deepl is een prettige vertaaldienst die in bepaalde gevallen zelfs beter werkt dan Google Translate. De Mac-app van deze vertaler heeft sinds kort een handige functie gekregen. Je kunt nu een screenshot in de app plakken en laten vertalen. Dat is prettig voor situaties waarin je geen tekst kunt kopiëren, zoals bij beschermde PDF-documenten of websites met tekst die je niet kunt selecteren. Deze functie werkt nog niet in het Nederlands, maar wel met Engels en andere veel gesproken talen.

Je kunt Deepl gratis downloaden vanaf de website van de ontwikkelaar.

SongSwipe

Tinder kennen we allemaal. Je bekijkt wat foto’s van anderen, leest wat korte bio’s en je maakt de keuze: naar links of rechts vegen. SongSwipe is gebaseerd op hetzelfde idee, maar dan volledig gericht op muziek (en zonder het date-element). Met SongSwipe kun je je Apple Music- of Spotify-abonnement koppelen. Je luistert steeds andere nummers die je naar links of rechts kunt vegen. Het makkelijke is dat je de leuke nummers eenvoudig aan een afspeellijst kunt toevoegen. SongSwipe laat je een luistersessie starten op basis van je gevoel of een genre. De aanbevelingen moeten beter worden naarmate je de app vaker gebruikt.

Orion Browser

Op zoek naar een lichtgewicht browser voor je Mac? Dan kun je Orion eens proberen. Deze browser werkt met WebKit en zal dus met Safari te vergelijken resultaten geven. Je kunt allerlei handige functies gebruiken, waaronder verticale tabbladen, een focus stand, wachtwoordmanager, tabgroepen, een ingebouwde adblocker en nog veel meer. Ook moet de app volledig werken met Chrome en Firefox extensies. Omdat de browser erg licht is voor je Mac, zal het razendsnel werken.

Je kunt Orion Browser gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.