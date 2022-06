De leukste apps van week 23-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Odio Deze Nederlandse app heeft deze week een prestigieuze Apple Design Award gewonnen. Odio is een app waarmee je je kunt onderdompelen in een andere geluidsbeleving. Zit je in een drukke metro, dan zet Odio aan om al het geluid weg te laten vagen. De app maakt gebruik van geluiden zoals watervallen, kabbelende beekjes en elektronische geluiden. Dankzij Spatial Audio met AirPods beweegt het geluid om je heen. Odio heeft de Apple Design Awards 2022 gewonnen in de categorie Innovatie. Via de app kun je de samenstelling van de muziek naar wens aanpassen. Maak je een wijziging, dan verschijnen er mooie animaties op het scherm. Hoewel het dus hoofdzakelijk om het geluid gaat, is de visuele ervaring ook om over naar huis te schrijven. En dat loont dus voor deze ontwikkelaars.

Halide

Nog een (deels) Nederlandse winnaar van de Apple Design Awards 2022! Halide, een populaire camera-app, wint in de categorie Visuals and Graphics. En dat kunnen we begrijpen, want deze app ziet er erg goed uit. Met name de iPad-versie van Halide valt bij Apple in de smaak. De interface en animaties zijn van hoge kwaliteit en de app is simpel in gebruik, maar biedt toch veel functies.

Bekijk ook Fotograferen met groot scherm: populaire camera-app Halide nu ook voor iPad De professionele camera-app Halide Mark II is nu te gebruiken op de iPad. De slimme RAW-camera is opnieuw vormgegeven voor de iPad.

Lalo

Lalo is bedoeld om herinneringen en verhalen van je familie te bewaren. Je kunt teksten, foto’s, video’s en geluidsopnames vastleggen voor later. Je kunt het delen met anderen, maar dat hoeft niet. Wel prettig is dat je zelf bepaalt welke herinneringen je met welke persoon deelt. Daarom hoef je niet alles met iedereen te delen. De app verzamelt geen gegevens.

Feeting

Doe jij jouw vergaderingen weleens tijdens een wandeling? Dat kan veel effectiever zijn dan een vergadering waar je om tafel zit! Met Feeting kun je niet alleen met anderen bellen, want dat zou niet zo bijzonder zijn. Wat deze app unieker maakt is de functie waarmee automatisch aantekeningen worden gemaakt. De app herkent vragen, onderwerpen en emoties. Ook zit er een spelelement in waarbij het de bedoeling is de app zo vaak mogelijk te gebruiken.

Five/Three/One

Gewichtheffers opgelet: De Five/Three/One app helpt je om sterker te worden. Dat is volgens de ontwikkelaar het enige doel van de app. Met deze app heb je geen verfrommeld papieren trainingsschema of spreadsheet meer nodig. In deze app kun je je schema bewaren op basis van de 5/3/1 cyclus. Je hoeft ook geen berekeningen meer te doen voor gewichten, want dat doet de app al voor je. Kortom: een handige app die voorkomt dat je ooit nog het overzicht kwijtraakt.