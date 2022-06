De leukste apps van week 22-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: HyperPhoto 🪄 I’m currently working on a magical feature in @hyperphoto_app which automatically extract and segment and split elements in a photo and everything is done locally on the #iphone pic.twitter.com/Iza1wcMIDM — Pierre Boudoin (@pboudoin) February 23, 2022 Op zoek naar een coole app om foto’s mee te bewerken? HyperPhoto is een interessante optie! Deze app onderscheidt zich van veel andere fotobewerking apps met een handige functie voor uitsnijden. Je kunt namelijk met een handomdraai het onderwerp van een foto eruit knippen. Vervolgens kun je er allerlei bewerkingen op toepassen en een origineel eindresultaat creëeren. HyperPhoto gebruikt hiervoor kunstmatige intelligentie. In de bovenstaande tweet laat de Franse ontwikkelaar een andere slimme functie van HyperPhoto zien. Je kunt meerdere objecten markeren en de app zal deze slim uitsnijden. Dit is dus vergelijkbaar met de automatische onderwerpselectie, maar hier kun je zelf kiezen wat je uitsnijdt. Uiteraard heb je ook allerlei basistools tot je beschikking. De ontwikkelaar wil met regelmaat nieuwe functies toevoegen. HyperPhoto verzamelt geen gegevens, maar heeft wel een pro-versie tegen betaling.

Amato

Hoe lang geleden heb jij je (groot)ouders voor het laatst even gebeld? En denk je eraan om af en toe eens langs te gaan bij je andere familieleden? Omdat het eenvoudig te vergeten is, kun je met Amato worden herinnerd aan deze taken. In deze app vul je in wanneer je voor het laatst met iemand gebeld hebt en kun je herinneringen instellen om dat te blijven doen. Je kunt vanuit de app bellen, waarna de ‘laatst gebeld’ status automatisch wordt bijgewerkt. Je kunt dit ook handmatig doen.

WorldWideWeb

Maak je websites met HTML? Ook dan is het een goed idee om eerst even te testen of alles werkt voordat je de website openbaar maakt. Met de WorldWideWeb-app kun je jouw HTML-website testen. Hiervoor maakt de app gebruik van Bonjour. Dit protocol stelt je in staat om op ieder apparaat een website te openen zolang deze maar met jouw wifi-netwerk is verbonden. WorldWideWeb heeft een eenvoudige opzet, waardoor je het binnen no-time onder de knie hebt. Er is een versie voor de Mac en een aparte versie voor iPhone en iPad.

Djay

Eén van de bekendste DJ-apps aller tijden heeft een grote update gekregen. We kunnen niet alle nieuwe functies benoemen, want het zijn er heel veel. De interessantste functie is misschien wel ondersteuning voor echte platenspelers. Met Digital Vinyl Control (DVC) kun je een platenspeler koppelen aan de app en zo perfect oud met nieuw combineren. Verder kun je nu je online afspeellijsten van websites als Beatport en SoundCloud bewerken vanuit de app. Ook zijn verschillende onderdelen van een verbeterde weergave voorzien, zoals het track info paneel en de cue’s.

Widgy Widgets

Vind je de standaard widgets van Apple maar niks en zoek je iets wat er echt uit springt? Dan is Widgy Widgets voor jou bedoeld. In deze app kun je ontzettend veel widgets importeren en op je iPhone beginscherm zetten. Je bent nog wel wat beperkt omdat Apple toch grenzen stelt, maar qua design kun je het helemaal op jouw smaak laten aanpassen. Er is ook een Apple Watch-app die als een soort wijzerplaat-vervanger moet dienen, maar aangezien het gewoon een app is, werkt dat niet bijzonder handig.