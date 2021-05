Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van mei 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: De Slimste Mens

Alle fans van quizzes opgelet: De Slimste Mens heeft weer een update. Deze keer heeft de app niet alleen nieuwe vragen, maar is vooral het design compleet vernieuwd. Zo is het nu makkelijker om na een speelbeurt meteen door te gaan met een ander spel. Ook heeft de app nieuwe functies, zoals het winnen van bokalen. Door driemaal op rij een multiplayer-spel te winnen verdien je zo’n bokaal. Deze teller wordt iedere maand gereset, dus je hebt veel kansen om de slimste van de maand te worden.

De Slimste Mens was nooit een slechte app, maar deze update maakt hem wel een stuk prettiger in gebruik. De indeling is gebaseerd op blokken en dat is prettig. Het is niet moeilijk om de weg te vinden met het nieuwe ontwerp. Ook hebben de ontwikkelaars meegekeken bij Instagram. Waar bij het sociale platform de stories staan, zie je in De Slimste Mens je recente spellen. De app is volledig gratis en een echte aanrader.

Soosee

Bijna een jaar geleden verscheen Soosee, een app ontwikkeld door de Nederlandse Jordi Bruin. De app is bedoeld om allergieën te herkennen aan de hand van voedingslabels. Ook diëten worden herkend. Deze maand heeft de app mooie toevoegingen gekregen. De update is handig voor op reis. Kun je bepaalde dingen niet eten, dan kun je een reiskaart aanmaken. Hierin staat in de lokale taal wat je niet mag eten, zodat een restaurantmedewerker je goed begrijpt.

Je kunt standaardzinnen gebruiken die je ook als favoriet kan instellen. Ook voor de Apple Watch zijn de reiskaarten geschikt. De berichten variëren van simpele vragen of opmerkingen over diëten tot hulpverzoeken als je een allergische reactie krijgt en naar het ziekenhuis moet. Natuurlijk kan dat ook in vertaalapps, maar het is handig om één app te hebben die speciaal hiervoor ontworpen is.

Vekt

Wil je afvallen of aankomen, dan helpt het voor sommige mensen om hier een app voor te gebruiken. Deze kan met de juiste motivatie als een stok achter de deur dienen. Een simpele, maar doeltreffende app hiervoor is Vekt, wat ‘Gewicht’ betekent in het Noors. De app is ontwikkeld door de Nederlander Hidde van der Ploeg. Vekt berekent op basis van je BMI wat een goed verloop is van je proces. Het is de bedoeling om ook de kleine stappen te vieren, die je duidelijk kunt terugzien in de app.

Sinds deze maand kan Vekt beter automatische doelstellingen bepalen. Verder is het duidelijker om je totale gewichtsverschil te zien, ook in grafieken. Er is nu ook ondersteuning voor iCloud, zodat de app kan synchroniseren met de Apple Watch-versie. Vekt vereist een abonnement van €2,49 per maand of €6,99 per jaar. Je krijgt de eerste maand gratis.

EcoScan

Iedereen die zijn afval wil scheiden stuit wel eens op de vraag in welke bak iets moet. Om die vraag te beantwoorden kun je het Nederlandse EcoScan downloaden. We schreven in 2018 al over EcoScan als app die je afval scant. Deze maand is er echter reden om de app opnieuw onder de aandacht te brengen. Er is namelijk een handige update uitgebracht.

EcoScan vraagt je nu om je locatie te delen. Dat wordt gebruikt om te bepalen of jouw gemeente aan nascheiding doet. Zo krijg je het beste advies voor jouw gemeente. Niet alle gemeentes zijn op dit moment bekend in de app. Verder is de app nu beter qua interactie en is er ondersteuning voor de donkere modus van je iPhone. EcoScan is gratis met advertenties, maar die kun je afkopen.

Sonid

Sonid is een Nederlandse app voor het leren van muziektheorie. Na een korte uitleg op allerlei onderdelen leer je als beginnend muzikant stap voor stap over muziek. Na de uitleg volgt er een les. Zo krijg je onder meer waar/niet waar vragen over akkoorden op de piano. Ben je aan het spelen en kom je even niet op de juiste akkoorden? Of wil je meer leren over een bepaald onderwerp? In Sonid vind je ook een database aan muziektheorie. Uiteraard kun je in Sonid ook van alles beluisteren om het beter te onthouden.

De app is ontwikkeld door muziekdocent en app-ontwikkelaar Martijn Ensing. Het afgelopen jaar heeft hij Sonid in zijn eentje ontwikkeld. Je kunt Sonid gratis gebruiken met advertenties. Deze koop je af met Sonid Plus, waarmee je ook nog eens meer inzicht krijgt in je goede en foute antwoorden bij lessen. Ook zijn er meer oefeningen beschikbaar.

Homey

Fans van smart homes opgelet: De Homey heeft als doel om al je apparaten te bedienen vanaf één plek. Sinds deze maand is er ook een Apple Watch-app voor. Hier kun je enkele favoriete flows snel bedienen. Je hoeft dan dus niet voor alles je iPhone te pakken. Wil je helemaal snel zijn, dan kun je ook een complicatie toevoegen aan je Apple Watch wijzerplaat. Hoe je dat doet lees je in onze tip.

Hue Widgets

Het is weer tijd voor nieuwe apps voor Hue-liefhebbers! Deze app doet precies wat je zou verwachten als je de naam leest. Hue Widgets laat je allerlei soorten snelkoppelingen voor Hue-scènes vanaf je beginscherm bedienen. Natuurlijk zijn er al apps die dit doen, maar Hue Widgets is dan weer wel ontworpen door de Nederlandse Pim Nijman, die naast zijn baan als app-ontwikkelaar ook in zijn vrije tijd programmeert. Ook mooi: de app werkt volledig met VoiceOver en is dus goed te gebruiken voor liefhebbers van deze toegankelijkheidsfunctie.

Dammen

Ben je fan van dammen, of zou je het eens willen leren? Het is best leuk! Met de Nederlandse Dammen-app kun je op allerlei verschillende borden spelen, met andere formaten. Uiteraard kun je online spelen tegen mensen overal ter wereld en met je tegenstander chatten. Heb je vrienden die de app hebben, dan kun je ze toevoegen. Ook zonder internet kun je een offline potje tegen de computer spelen. Naarmate je beter wordt met deze app krijg je nieuwe speelborden erbij.

Magnolia

Magnolia is een dating app die je een profiel laat aanmaken, waarna een algoritme je koppelt aan iemand wiens profiel overeenkomt. De methode zou ‘wetenschappelijk bewezen’ zijn, maar natuurlijk is de liefde dat absoluut niet. Toch is het voor de fervente Tinder-gebruiker misschien leuk om eens te stoppen met al dat swipen en het over een andere boeg te gooien. Als Magnolia genoeg gebruikers in de buurt heeft kan het best eens een aardige dating-app zijn om te proberen.

