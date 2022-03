De leukste apps van week 12-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Hydra 2 Met Hydra 2 heb je een krachtige camera-app op zak. De app werkt op basis van kunstmatige intelligentie en probeert zo het beste plaatje te schieten. Deze week heeft Hydra, wat van Belgische afkomst is, een eerste grote update gekregen. De app heeft een nieuw uiterlijk gekregen, maar onder de motorkap vind je echt veel nieuws. Zo zijn er nieuwe modi, waaronder een extreme HDR modus. Op deze stand kan Hydra 2 meer dan 20 stops aan bereik creëeren. Voor de niet-fotografienerds onder ons: dat is heel goed. Verder kan de app een foto van 110 megapixels simuleren. Naast nieuwe modi is er een manier om handmatig allerlei instellingen te wijzigen. Zo pas je de ISO-waarde, sluitertijd, focus en witbalans zelf aan. Er is ook een zebramodus om te controleren of alles goed in focus is. Je kunt vanaf je Apple Watch ook de camera bedienen. Wil je de foto later nog bewerken, dan kan dat in allerlei formaten. Hydra 2 ondersteunt onder meer Apple ProRAW. Voor een kleine prijs per maand koop je een abonnement op alle functies.

Ambee

En dan nog een app met de eerste grote update in jaren: Ambee is een app voor je Philips Hue lampen. De app kan dynamisch de lampen veranderen op een manier waarop jij dat wil. Allereerst is de app nu gratis, maar wel met optionele abonnementen. Je kunt ‘m nu eindelijk ook op de iPad installeren. De app is helemaal opnieuw geschreven en toekomstbestendig gemaakt. Qua functies vind je ook wat nieuws. Zo kun je scenes groeperen op kleur, stemming en geluid. Ook is er ondersteuning voor Picture in Picture zodat je snel bij je instellingen kunt komen. In de instellingen pas je onder meer de snelheid en helderheid aan. Ambee is gratis met een optioneel abonnement.

Off

Met de Off-app kun je commando’s naar je Mac of Windows PC sturen. Wil je ‘m op afstand uitschakelen? Dat kan op afstand met Off. Ook herstarten, inschakelen, sluimeren en vergrendelen doe je eenvoudig. Hiervoor hoef je geen complexe instellingen aan te passen. Off heeft ook ondersteuning voor Siri Shortcuts. Je kunt dan tegen Siri zeggen wat je wil, zoals “Hé Siri, zet mijn Mac uit.”. Er is ook een Apple Watch app. De basis is gratis, maar voor sommige functies moet je betalen.

What’s My Age Again

We vermoeden dat veel mensen hun eigen leeftijd wel kunt onthouden, maar met deze app kun je allerlei andere leeftijden ook bij elkaar zetten. Zo weet je snel hoe oud de hond en de kat zijn, maar ook je (groot)ouders. Alles kun je in een widget op je beginscherm zetten. Leuk voor op de gezins-iPad! De app is helemaal gratis

SpyBuster

Voor mensen die bang zijn dat er misschien wat Russische of Wit-Russische apps op je Mac staan, of dat je met deze landen een internetverbinding hebt? Dan kan de Oekraïense app SpyBuster dit voor je controleren. Je kunt hiermee ook bepaalde verbindingen blokkeren als je je daar prettig bij voelt. SpyBuster is eenvoudig te gebruiken en laat op een begrijpelijke manier zien welke verbindingen je hebt en in welk land de servers staan.

Je kunt SpyBuster gratis downloaden op de website van MacPaw.